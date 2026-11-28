أقرت الحكومة الماليزية تشديد الإجراءات الأمنية وتوسيع نطاق الرقابة لتشمل قواعد القوات الجوية الملكية، وذلك في أعقاب الكشف عن عمليات تهريب مخدرات عبر منشآت عسكرية، بحسب وزير الداخلية الماليزي سيف الدين إسماعيل.

وأوضح سيف الدين خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت إن مجلس الوزراء وافق على المقترح الذي قدمته وزارة الداخلية خلال اجتماعه أمس الجمعة، عقب عرض نتائج التحقيقات المتعلقة بقضية تهريب المخدرات باستخدام أصول عسكرية .

وأوضح الوزير أن الإجراءات الأمنية المعمول بها سابقاً كانت تشمل المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية، دون أن تمتد إلى قواعد القوات الجوية الملكية الماليزية، مشيراً إلى أن القرار الجديد يقضي بتوسيع نطاق الرقابة لتشمل هذه المنشآت، على أن يبدأ تنفيذه فوراً.

وأضاف أن طبيعة الإجراءات الأمنية في المواقع العسكرية الاستراتيجية ستختلف عن تلك المطبقة في المنافذ المدنية، مثل مطار كوالالمبور الدولي، نظراً لارتباط القواعد العسكرية بأصول دفاعية وخضوعها لإجراءات تشغيل قياسية عسكرية، إلى جانب تولي أفراد القوات المسلحة مسؤولية تأمينها.

وأشار إلى أن وزارة الدفاع ستتولى المسؤولية الرئيسية عن تنفيذ الإجراءات الجديدة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

وكان وزير الداخلية قد أعلن أمام مجلس النواب، الثلاثاء الماضي، أن نحو 3 أطنان من مادة الميثامفيتامين المخدرة، جرى تهريبها عبر قاعدتين تابعتين للقوات الجوية الملكية في ولايتي صباح ولابوان، منذ أغسطس 2024.

وأوضح أن الشرطة تمكنت من كشف عمليات التهريب من خلال معلومات استخباراتية مستمرة، رصدت 21 عملية تهريب عبر القاعدتين.

وفي تطورات التحقيق، أعلن مدير إدارة التحقيقات الجنائية لمكافحة المخدرات في الشرطة الماليزية، الجمعة، توقيف ضابط آخر بالقوات الجوية وأربعة مدنيين في 26 نوفمبر الجاري، على ذمة التحقيق في أنشطة الشبكة، ليرتفع إجمالي عدد الموقوفين على خلفية القضية إلى 18 شخصاً.