توصيل مياه الشرب إلى 125 مستفيدا بقيمة 57 ألف جنيه بقرى الشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أهمية تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية، لتوفير الخدمات الأساسية للأسر الأولى بالرعاية، وتحسين مستوى معيشتها، وتخفيف الأعباء عن كاهلها، مشددًا على استمرار دعم المبادرات المجتمعية التي تستهدف توصيل مياه الشرب للمناطق الأكثر احتياجا، بما يسهم في تحقيق حياة كريمة للمواطنين.

ومن جانبه، أوضح رجب مدير جمعية الأورمان بالشرقية أنه تم تسليم شيك بقيمة ٥٧ ألفا و٧٠٠ جنيه، للمساهمة في توصيل مياه الشرب للأسر الأولى بالرعاية، بإجمالي ١٢٥ مستفيدا بقرى تابعة لمركزي فاقوس وصان الحجر، وذلك بحضور اللواء أ.ح مهندس محمد عثمان محمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية.

وأضاف مدير جمعية الأورمان بالشرقية أن هذه المساهمة تأتي في إطار جهود جمعية الأورمان لدعم الأسر الأولى بالرعاية وتوفير احتياجاتها الأساسية، من خلال توصيل مياه الشرب للمستحقين بالقرى الأكثر احتياجا، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية.