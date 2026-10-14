تأييد حكم الإعدام لمتهم بقتل صديقه وإلقاء جثته في مصرف بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق الاستئنافية بمحافظة الشرقية، الدائرة الثانية المستأنفة، بتأييد حكم الإعدام لمتهم بقتل صديقه والتخلص من جثمانه بإلقائه في مياه مصرف بدائرة مركز أبو كبير، اثر خلافات مالية بينهما.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين أحمد سويلم محمد، وحازم بشير أحمد، وأسامة محمد عبد الهادي، وسكرتارية حاتم إمام وسامي سمير.

وتعود أحداث القضية رقم 19734 لسنة 2024 جنايات مركز أبو كبير، والمقيدة برقم 3728 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية إخطارا بورود بلاغ من محمد عبد المنعم، 60 عاما، عامل زراعي ومقيم بقرية الغابة التابعة لدائرة المركز، بتغيب نجله عبد الله، 21 عاما، الطالب بالفرقة الثانية بكلية الحقوق.

وكشفت التحقيقات وتحريات المباحث عن تورط المتهم، ويدعى «محمود ح»، 27 عاما، صاحب محل أحذية وشهرته «محمود ميلانو»، في ارتكاب الواقعة، بعدما نشبت خلافات مالية بينه وبين المجني عليه، الذي تربطه به علاقة صداقة.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم عقد العزم على قتل صديقه، وأعد أداة لتنفيذ جريمته عبارة عن معلقة ثم استدرجه إلى مسكنه، وما إن ظفر به حتى اعتدى عليه بطعنات في منطقة العنق، قاصدا إزهاق روحه، ما أسفر عن وفاته متأثرا بالإصابات التي لحقت به، وفقا لما ورد بتقرير الصفة التشريحية.

وأضافت التحقيقات أن المتهم حاول إخفاء معالم جريمته حيث وضع جثمان المجني عليه ومتعلقاته داخل جوال بلاستيكي، ثم نقله باستخدام دراجة نارية وألقاه في مياه مصرف بدائرة مركز أبو كبير، خشية افتضاح أمره.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، الذي أرشد عن مكان العثور على الجثمان، فيما أحيلت القضية إلى المحاكمة الجنائية، التي انتهت إلى معاقبته بالإعدام شنقا، قبل أن تقضي محكمة جنايات الزقازيق الاستئنافية بتأييد الحكم.