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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ الأقصر يتفقد تطوير كورنيش إسنا تمهيدًا لافتتاحه في العيد القومي

محافظ الأقصر فى جولة بإسنا.... المحافظ تفقد الأعمال النهائية لتطوير كورنيش إسنا تمهيدًا لافتتاحه خلال احتفالات العيد القومي للمحافظة ديسمبر
محافظ الأقصر فى جولة بإسنا.... المحافظ تفقد الأعمال النهائية لتطوير كورنيش إسنا تمهيدًا لافتتاحه خلال احتفالات العيد القومي للمحافظة ديسمبر
شمس يونس

قام المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، بجولة تفقدية فى مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر.

وشملت الجولة تفقد الأعمال النهائية بمشروع تطوير كورنيش إسنا، وذلك برفقة العميد أحمد الهواري، رئيس مركز ومدينة إسنا، للوقوف على معدلات التنفيذ والتأكد من الانتهاء من أعمال التشطيبات تمهيدًا لافتتاح المشروع خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومي، الموافق 9 ديسمبر من كل عام.

واستمع محافظ الأقصر، خلال جولته، إلى أعمال التشطيبات النهائية الجارية بالمشروع، مؤكدا على أهمية سرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية وفقًا للمواصفات الفنية المحددة، مع الاهتمام بجودة التشطيبات والمظهر الحضاري، لضمان جاهزية المشروع للافتتاح خلال احتفالات العيد القومي للمحافظة، وتحقيق الاستفادة المرجوة منه لأهالي إسنا وزائريها.

ووجه محافظ الاقصر خلال جولته بالانتهاء من اعمال تشطيب الواجهات المطلة على الكورنيش بما يتناسب مع هوية إسنا البصرية ، كما وجه المهندسه الهام شباني مدير مديريه الطرق والنقل بسرعة البدء في أعمال رصف الطريق فور الانتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية المطلوبة، كما وجه برصف شارع الكورنيش بمدينة إسنا عقب الانتهاء من أعمال الأرصفة ودهانات واجهات المباني، بما يسهم في تحسين المظهر العام للمنطقة ورفع كفاءة الطرق.

كما تفقد محافظ الأقصر أعمال تنفيذ  تطوير مدخل مدينة إسنا، الذي تنفذه الهيئة العامة للطرق والكباري، بالمنطقة الثامنة بقنا، بتمويل من موازنة محافظة الأقصر، بتكلفة إجمالية بلغت 32 مليون جنيه، حيث انتهت أعمال تنفيذ الخوازيق، ومن المقرر إجراء الاختبارات اللازمة لها، ثم تنفيذ "الكمرة"، تمهيدًا لاستكمال أعمال تطوير الطريق.

كما تفقد محافظ الأقصر طريق خور المكسر، للوقوف على المعوقات التي تحول دون تنفيذ أعمال الرصف، موجّهًا مجلس مدينة إسنا بإعداد محضر انضمامي مع الجهات المعنية، لحصر أعمال المرافق بالشارع وتحديد المعوقات والعمل على تذليلها، تمهيدًا للبدء في أعمال الرصف مباشرة.

ثم توجه محافظ الأقصر لتفقد أعمال التشطيبات النهائية لمدرسة القرية للتعليم الأساسي تمهيدا لافتتاحها ضمن أحتفالات محافظة الأقصر بعيدها القومى ، ووجه بسرعة الانتهاء منها فى المواعيد المحددة.

كما وجه محافظ الأقصر كذلك بإدراج الشوارع المتفرعة من شارع الرحمة ضمن خطة تركيب بلاط الإنترلوك بالمدينة، بعد التنسيق مع الجهات المعنية والمرافق المختلفة،  حيث تقوم الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات بتنفيذ أعمال تطوير تلك الطرق، بما يحقق التكامل بين مشروعات تطوير الطرق ورفع كفاءة الشوارع وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

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