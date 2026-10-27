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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 147 مخالفة بالمخابز البلدية في الأقصر خلال أسبوعين

ضبط 147 مخالفة بالمخابز البلدية في الأقصر خلال أسبوعين
ضبط 147 مخالفة بالمخابز البلدية في الأقصر خلال أسبوعين
شمس يونس

كثفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر حملاتها الرقابية على المخابز البلدية ومحطات تعبئة البوتاجاز والأسواق، وأسفرت الحملات عن تحرير 147 مخالفة بالمخابز خلال أسبوعين، إلى جانب ضبط سيارة محملة بكميات من زيوت محركات السيارات المستعملة قبل إعادة تدويرها.

تأتي الحملات تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بتشديد الرقابة على الأنشطة التموينية ومتابعة جودة السلع والخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المهندس عبد الرازق الصافي، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، أن المخالفات التي تم رصدها بالمخابز البلدية تنوعت بين نقص أوزان أرغفة الخبز وعدم مطابقتها للمواصفات المقررة، وعدم تسليم المواطنين بونات صرف الخبز، فضلا عن التوقف الجزئي عن الإنتاج، مؤكدا استمرار الحملات للتأكد من الالتزام بالضوابط المنظمة لإنتاج الخبز المدعم.

في سياق متصل، شنت إدارة تموين الطود حملة رقابية على محطة تعبئة أسطوانات البوتاجاز، بقيادة محمود حسن دياب، مدير الإدارة، لمراجعة أوزان الأسطوانات والتأكد من مطابقتها للمواصفات القانونية، حيث أجرت الحملة اختبارات للوزن باستخدام الأوزان المخصصة لذلك، كما تابعت حركة سيارات النقل داخل المحطة، ومدى انتظام العمل ومنع التكدس في ساحات الانتظار وأمام منصة التعبئة، بما يضمن انسيابية عمليات التعبئة والتوزيع.

في حملة أخرى بالتنسيق مع إدارة البيئة بمحافظة الأقصر، تمكنت الأجهزة الرقابية من ضبط سيارة ربع نقل محملة بكميات كبيرة من زيوت محركات السيارات المستعملة، قبل إعادة تدويرها، وذلك بمشاركة مفتشي التموين أحمد محمود ربيع، وعبد العظيم النوبي أبو الوفا، ورفاعي أحمد سليم، إلى جانب طارق يوسف محمد ويوسف عوض من إدارة البيئة.

وتم التحفظ على السيارة المضبوطة، وتسليم المتهم إلى قسم شرطة الأقصر، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة للتصرف في الواقعة.

وأكدت مديرية التموين بالأقصر استمرار حملاتها الرقابية على المخابز ومحطات الوقود والأسواق ومختلف الأنشطة التموينية، للتصدي للمخالفات وضمان حصول المواطنين على السلع والخدمات بالمواصفات والأوزان المقررة، بالتوازي مع التنسيق مع الجهات المختصة للحفاظ على الصحة العامة والبيئة.

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