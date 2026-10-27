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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انتعاشة سياحية في سماء الأقصر.. 75 رحلة بالون طائر تقل 2050 سائحا من مختلف الجنسيات

انتعاشة سياحية في سماء الأقصر.. 75 رحلة بالون طائر تقل 2050 سائحا من مختلف الجنسيات
انتعاشة سياحية في سماء الأقصر.. 75 رحلة بالون طائر تقل 2050 سائحا من مختلف الجنسيات
شمس يونس

شهدت سماء مدينة الأقصر، صباح اليوم الثلاثاء، حالة من الانتعاش السياحي مع تحليق 75 رحلة بالون طائر، أقلت على متنها 2050 سائحا من مختلف الجنسيات، للاستمتاع بمشاهدة المعالم الأثرية والطبيعية لمدينة المائة باب من ارتفاعات شاهقة، في تجربة سياحية تعد من أبرز الأنشطة التي تجذب زوار عاصمة السياحة العالمية.

وتزينت سماء البر الغربي بالأقصر برحلات البالون الطائر مع الساعات الأولى لشروق الشمس، حيث استمتع السائحون بمشاهد بانورامية خلابة للمناطق الأثرية والمعابد التاريخية، إلى جانب الأراضي الزراعية الممتدة على ضفاف نهر النيل، في مشهد يجمع بين عراقة التاريخ وسحر الطبيعة.

وتعكس كثافة الرحلات والإقبال الكبير من السائحين على تجربة البالون الطائر حالة من الرواج التي يشهدها هذا النشاط السياحي المميز، الذي يمنح زوار الأقصر فرصة لمشاهدة المدينة الأثرية من منظور مختلف، ويعزز مكانتها على خريطة السياحة العالمية.

وليد أحمد: البالون الطائر تجربة استثنائية تجذب السائحين إلى الأقصر

من جانبه، قال وليد أحمد، كابتن طيار بالون طائر بإحدى الشركات العاملة في الأقصر، إن الإقبال على رحلات البالون يعكس أهمية هذا النشاط في تنشيط الحركة السياحية بالمحافظة، مشيرا إلى أن مشاهدة المعالم الأثرية والطبيعية من السماء تمنح السائح تجربة فريدة تظل عالقة في ذاكرته.

وأضاف أن رحلات البالون الطائر تمثل أحد أبرز عوامل الجذب السياحي في الأقصر، لما توفره من مشاهد مميزة تجمع بين التاريخ والطبيعة، مؤكدا أن انتظام الرحلات والاهتمام بإجراءات السلامة يسهمان في تقديم تجربة سياحية مميزة للزائرين من مختلف دول العالم.

وتعد رحلات البالون الطائر من الأنشطة السياحية التي تنفرد بها الأقصر، حيث تنطلق عادة مع شروق الشمس، لتمنح السائحين فرصة مشاهدة معالم البر الغربي والمناطق الأثرية المحيطة به في لوحة طبيعية ساحرة، تجعل من زيارة المدينة تجربة لا تكتمل دون خوض هذه المغامرة الجوية.

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انتعاشة سياحية في سماء الأقصر.. 75 رحلة بالون طائر تقل 2050 سائحا من مختلف الجنسيات

انتعاشة سياحية في سماء الأقصر.. 75 رحلة بالون طائر تقل 2050 سائحا من مختلف الجنسيات

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