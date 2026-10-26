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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الأقصر يتابع ملفات التقنين والتصالح ويوجه بسرعة إنهاء طلبات المواطنين

محافظ الأقصر يعقد اجتماعًا لمتابعة ملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية ويوجه بسرعة إنهاء طلبات المواطنين
محافظ الأقصر يعقد اجتماعًا لمتابعة ملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية ويوجه بسرعة إنهاء طلبات المواطنين
شمس يونس

عقد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اجتماعًا لمتابعة مستجدات ملفات التقنين والتصالح في مخالفات البناء والمتغيرات المكانية، والوقوف على معدلات الإنجاز والمعوقات التي تواجه تنفيذ هذه الملفات، بما يسهم في سرعة إنهاء طلبات المواطنين وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية المنظمة.

جاء ذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، واللواء محمد صحصاح، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، ومسؤولي منظومات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية بالمراكز والمدن، ومدير إدارة الشؤون القانونية، ومدير مديرية الزراعة.

وخلال الاجتماع، استعرض مدير منظومة التقنين معدلات الإنجاز ونسب التنفيذ، حيث أكد محافظ الأقصر على ضرورة تكثيف الجهود لاستكمال ملفات التقنين من خلال المراكز والمدن، وسرعة إجراء المعاينات الميدانية اللازمة، والانتهاء من فحص الطلبات في التوقيتات المحددة، مع الحفاظ على حقوق المواطنين المتقدمين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطلبات التي يتم رفضها وفقًا للقواعد المنظمة.

كما شدد محافظ الأقصر على ضرورة متابعة معدلات الإنجاز بملف التصالح في مخالفات البناء، والعمل على سرعة الانتهاء من طلبات المواطنين المقدمة، موجهًا رؤساء المراكز والمدن بمتابعة هذا الملف بصورة مباشرة، وتذليل العقبات التي تواجه المواطنين، بما يضمن سرعة البت في الطلبات واستيفاء الإجراءات المطلوبة.

وفيما يتعلق بملف المتغيرات المكانية، وجه محافظ الأقصر بالتعامل الفوري مع الحالات الواردة من المنظومة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، مع سرعة إزالة المخالفات في المهد، والتعامل مع كل حالة وفقًا لطبيعتها وتحت الإشراف المباشر لرؤساء المراكز والمدن.

وأكد محافظ الأقصر على أهمية المتابعة المستمرة لهذه الملفات، والتنسيق بين الجهات المعنية، والعمل على رفع معدلات الإنجاز وسرعة إنهاء طلبات المواطنين، بما يحقق الانضباط ويحافظ على حقوق الدولة والمواطنين، ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.

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