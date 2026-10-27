إندونيسيا وأستراليا تعززان التعاون في مجالي الهجرة ومكافحة الجريمة

اتفقت إندونيسيا وأستراليا على تعزيز التعاون في مجالات الرقابة على الهجرة ومكافحة الجريمة العابرة للحدود، بما في ذلك عمليات الاحتيال الإلكتروني التي تتجاوز الحدود الوطنية.

وفي اجتماع ثنائي عُقد في جاكرتا، التقى وزير التنسيق الإندونيسي للشئون القانونية وحقوق الإنسان والهجرة والإصلاحيات، يوسريل إحزا ماهيندرا، بوزير الشئون الداخلية الأسترالي توني بيرك.

وقال يوسريل ، في بيان رسمي صدر اليوم الثلاثاء ، :" من خلال التعاون بين الوكالات المعنية، ينبغي على كلا البلدين تعزيز تبادل المعلومات، والتنسيق المؤسسي، والاستجابة الفعالة".

كما ناقش الوزيران تكثيف الجهود المشتركة لمكافحة عمليات الاحتيال الإلكتروني العابرة للحدود، والتي باتت تشكل مصدر قلق متزايدا نظرًا لتعقيد أساليبها وتطورها المستمر.

وأشاد يوسريل بالتزام أستراليا بالحفاظ على علاقات ثنائية قوية، مشيرًا إلى أن هذه العلاقة الراسخة تشكل أساسًا لتعاون أوسع نطاقًا.. وأضاف يوسريل:" لقد أسست إندونيسيا وأستراليا علاقات ثنائية قوية على مر السنين. ونأمل أن تستمر هذه الشراكة، القائمة على الثقة والاحترام المتبادلين، في النمو والتطور".

من جانبه، أكد بيرك على ما ذكره يوسريل، مسلطًا الضوء على تنامي الثقة وتوثيق التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون في البلدين.

وأشار بيرك إلى أن التعاون بين وكالات البلدين يشهد نموًا مستمرًا، موضحًا أن العلاقات الثنائية والثقة المتبادلة قد عززت من مستوى التنسيق بين أجهزة وكوادر إنفاذ القانون لدى الجانبين.