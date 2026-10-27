اليابان: استثمارات خاصة بقيمة تريليون ين في بنجلاديش على مدار 5 سنوات

قالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، إن بلادها تتوقع تدفق استثمارات من شركاتها المحلية إلى بنجلاديش بقيمة تريليون ين (6 مليارات دولار) على مدار السنوات الخمس المقبلة.

جاء ذلك في أعقاب محادثات قمة أجرتها في طوكيو اليوم الثلاثاء مع رئيس وزراء بنجلاديش طارق رحمن.

وبحسب بيان أصدره مكتب رئيسة الوزراء اليابانية عقب الاجتماع، اتفق الجانبان على توسيع نطاق التعاون في مجالي أمن الطاقة وسلاسل التوريد.

وقالت تاكايتشي - في مستهل الاجتماع - "ستدعم اليابان بقوة استقلالية بنجلاديش وقدرتها على الصمود"، مضيفة أن بلادها "تتطلع إلى المساهمة في تحقيق السلام والازدهار في المنطقة"، وفقا للبيان.

وتعد هذه الزيارة الأولى لطارق رحمن إلى اليابان منذ توليه منصبه في فبراير الماضي، وذلك بعد فوز حزبه في الانتخابات البرلمانية التي جرت في بنجلاديش بعد الإطاحة برئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة، في عام 2024.

تأتي مساعي اليابان لتعميق علاقاتها الاقتصادية مع بنجلاديش في وقت تخرج فيه الدولة الواقعة في جنوب آسيا - التي تشهد نموا اقتصاديا سريعا - من فترة اضطرابات سياسية، وفي ظل تزايد انخراطها مع الصين، بينما تستمر الحرب الدائرة في الشرق الأوسط في تأجيج حالة من عدم اليقين الاقتصادي.