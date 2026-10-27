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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بعد زيادة الإقبال.. 6 منافذ لبيع 30 سلعة بأسعار مخفضة في الأقصر

بعد زيادة الإقبال.. 6 منافذ لبيع 30 سلعة بأسعار مخفضة في الأقصر
بعد زيادة الإقبال.. 6 منافذ لبيع 30 سلعة بأسعار مخفضة في الأقصر
شمس يونس

قررت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، التوسع في طرح السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة، من خلال توفير 30 سلعة عبر 6 منافذ تابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة، استجابة للإقبال المتزايد من المواطنين على المبادرة، التي تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية وتوفير احتياجات الأسر بأسعار مناسبة.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بشأن زيادة المعروض من السلع الأساسية وتيسير حصول المواطنين عليها بمختلف مراكز المحافظة.

وتتوزع المنافذ المشاركة في المبادرة على فرع هايبر مصطفى كامل، وفرع المدينة ببندر الأقصر، وفرع الطود، وفرع عبود بأرمنت، وفرع هايبر أحمد عرابي بإسنا، وفرع القرنة، بما يتيح للمواطنين الاستفادة من الأسعار المخفضة في عدد من المناطق بالمحافظة.

من جانبه، أكد المهندس عبد الرازق الصافي، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، استمرار الجهود لضمان توافر السلع المطروحة وانتظام ضخ الكميات اللازمة بالمنافذ، مع تكثيف المتابعة الرقابية للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة وجودة المنتجات وتلبية احتياجات المواطنين.

وتضم قائمة السلع المطروحة السكر المعبأ بسعر 25 جنيها للكيلو، والأرز المعبأ بسعر 25 جنيها للكيلو، والدقيق المعبأ بسعر 20 جنيها للكيلو، والزيت الخليط عبوة 700 مل بسعر 50 جنيها، والمكرونة وزن 350 جراما بسعر 9 جنيهات، والصلصة وزن 300 جرام بسعر 14 جنيها، والشاي الناعم وزن 40 جراما بسعر 5 جنيهات.

كما تشمل القائمة الجبنة البيضاء المعبأة، حيث يبلغ سعر العبوة وزن 80 جراما 5 جنيهات، ووزن 125 جراما 7 جنيهات، ووزن 250 جراما 14 جنيها، إلى جانب الحلاوة الطحينية السادة وزن 40 جراما بسعر 4 جنيهات، والمربى بأنواعها وزن 300 جرام بسعر 20 جنيها، واللبن كامل الدسم عبوة لتر بسعر 44 جنيها، واللبن البودرة وزن 100 جرام بسعر 25 جنيها.

وتتضمن السلع أيضا المسلى الصناعي وزن 350 جراما بسعر 40 جنيها، ووزن 700 جرام بسعر 70 جنيها، وملح الطعام وزن 300 جرام بسعر جنيه و50 قرشا، والتونة المفتتة وزن 140 جراما بسعر 24 جنيها، ومرقة الدجاج عبوة 8 مكعبات بسعر 13 جنيها.

وتضم القائمة البقوليات، ومنها العدس الأصفر وزن 500 جرام بسعر 22 جنيها و50 قرشا، والعدس بجبة وزن 500 جرام بسعر 20 جنيها، واللوبيا وزن 500 جرام بسعر 26 جنيها و50 قرشا، والفول وزن 500 جرام بسعر 16 جنيها و50 قرشا، بالإضافة إلى الخل بتركيز 5% عبوة 900 مل بسعر 10 جنيهات.

كما تشمل السلع الاستهلاكية مسحوق الغسيل اليدوي وزن 60 جراما بسعر 4 جنيهات و50 قرشا، وسائل غسيل الأواني بوزن يتراوح بين 70 و80 جراما بسعر 3 جنيهات، وصابون التواليت وزن 125 جراما بسعر 14 جنيها، ومسحوق الغسيل اليدوي وزن 800 جرام بسعر 33 جنيها.

وتواصل مديرية التموين بالأقصر متابعة توافر السلع بالمنافذ المشاركة، والتأكد من انتظام طرحها بالأسعار المعلنة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم اليومية بأسعار مناسبة.

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