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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

زراعة الأقصر تطلق أول مدرسة حقلية لمكافحة حافرة الطماطم بإسنا

زراعة الأقصر تطلق أول مدرسة حقلية لمكافحة حافرة الطماطم بإسنا
زراعة الأقصر تطلق أول مدرسة حقلية لمكافحة حافرة الطماطم بإسنا
شمس يونس

أطلقت مديرية الزراعة بالأقصر أولى مدارس المزارعين الحقلية للإدارة المتكاملة لآفة حافرة الطماطم «توتا أبسليوتا»، وذلك بمزرعة في منطقة صحراوي الكيمان بمركز إسنا، ضمن فعاليات الحملة القومية لمكافحة الآفة، بهدف رفع وعي المزارعين بأساليب المكافحة الحديثة والحفاظ على إنتاجية المحصول.

تأتي الفعالية تنفيذا لتوجيهات علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بشأن تكثيف التواصل المباشر مع المزارعين وتقديم الدعم الإرشادي اللازم لتطوير الممارسات الزراعية والحد من خسائر المحاصيل.

وشهدت المدرسة مشاركة الدكتور أحمد السمان من معهد بحوث البساتين ومنسق المجمعات الزراعية، والمهندس عبد العظيم مرسي، مدير عام المكافحة، والمهندس محمد بدر ميسر المدرسة، وذلك ضمن برنامج ينفذ برعاية شركتي «هاينز» و«Climate Vision Consultant».

جاءت الفعالية بمتابعة الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع التعاونيات والمديريات والتدريب، والدكتور أحمد محمد رزق، رئيس قطاع الخدمات الزراعية، والدكتور أحمد عبد المجيد، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة ووقاية النبات، والدكتور خالد جاد، رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي والمتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، وبإشراف الدكتور جابر محمد كلحي، وكيل وزارة الزراعة بالأقصر.

وتضمنت الأنشطة توعية المزارعين بطرق التعرف على حافرة الطماطم ورصد أعراض الإصابة بها، إلى جانب شرح أساليب المكافحة المتكاملة وأحدث التوصيات الفنية المعتمدة من وزارة الزراعة للتعامل مع الآفة، بما يسهم في تقليل الأضرار التي تلحق بالمحصول والحد من الخسائر الاقتصادية.

وتستهدف مدارس المزارعين الحقلية نقل الخبرات والإرشادات الزراعية إلى المزارعين بصورة عملية داخل الحقول، بما يساعدهم على اكتشاف الآفات مبكرا والتعامل معها بالطرق المناسبة، وتحسين كفاءة الإنتاج الزراعي.

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