دير الشايب بالأقصر يدشن كنيسة «التوبة» ببيت الخلوة | صور

شهد دير القديس الأنبا باخوميوس «الشايب» بالأقصر تدشين كنيسة «التوبة» ببيت الخلوة الملحق بالدير، عقب الانتهاء من أعمال تجديدها، لتستقبل المصلين في أجواء روحية تليق بقدسية المكان.

ودشن نيافة الأنبا أقلاديوس، أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بالأقصر، كنيسة القديس القوي الأنبا موسى والقديس أغسطينوس، المعروفة باسم «التوبة»، وذلك بمشاركة نيافة الأنبا بضابا، أسقف نجع حمادي، ومجمع الآباء رهبان الدير.

وشملت صلوات التدشين المذبح على اسم القديس القوي الأنبا موسى والقديس أغسطينوس، إلى جانب البانطوكراتور (شرقية الهيكل)، والأيقونوستاس (حامل الأيقونات)، وأيقونات الكنيسة، أعقبها إقامة القداس الإلهي الذي ترأسه نيافة الأنبا بضابا.

وتأتي هذه الخطوة عقب الانتهاء من أعمال تجديد الكنيسة، التي تأسست عام ٢٠٢١م، في إطار الاهتمام بتهيئة بيت الخلوة لاستقبال الزائرين والمصلين، وتوفير أجواء مناسبة للصلاة والتأمل الروحي.

ويُعد تدشين الكنيسة محطة جديدة في مسيرة خدمة دير الشايب، بما يعزز دوره الروحي والرهباني، ويتيح لزائريه فرصة أعمق للتمتع بأجواء الصلاة والخلوة والتأمل.