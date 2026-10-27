محافظ الأقصر يتابع ميدانياً أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية بمدينة إسنا

تابع المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، صباح اليوم الثلاثاء، انتظام سير أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد مرضي الحصبة والحصبة الألمانية بمدرسة مستعمرة الري للتعليم الأساسي بمدينة إسنا، والتي تنفذها مديرية الشئون الصحية تحت إشراف وزارة الصحة والسكان، وتستمر خلال الفترة من 25 أكتوبر حتى 14 نوفمبر 2026.

وذلك بحضور العميد أحمد الهواري، رئيس مدينة إسنا، والدكتور أحمد أبو العطا، وكيل وزارة الصحة والسكان بالأقصر، وأسامة حمدان، وكيل وزارة التربية والتعليم.

واطمأن محافظ الأقصر، خلال الجولة على جاهزية الفرق الطبية وانتظام عمليات إعطاء اللقاح وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة واشتراطات مكافحة العدوى، موجهاً بالتأكد التام من حفظ الطعوم في درجات الحرارة المناسبة وتطبيق أعلى معايير الجودة.

كما شدد المحافظ على تقديم كامل الدعم اللوجستي وتسهيل مهام الأطقم الطبية لضمان الوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين بكفاءة ويسر.

كما شهد محافظ الأقصر خلال جولته داخل المدرسة، عدداً من العروض الفنية والوطنية والفقرات الاستعراضية التي قدمها طلاب المدرسة بمناسبة انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، حيث أعرب محافظ الأقصر عن إعجابه بمستوى الطلاب مشيراً إلى أهمية الاحتفال بانتصارات أكتوبر وتحفيز الأجيال الجديدة لاستلهام روح تلك الانتصارات وروح الوطنية والانتماء.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أن الحملة تستهدف تطعيم 306 آلاف و544 طفلاً من المصريين وغير المصريين (من عمر 9 أشهر حتى 10 سنوات) بالمجان، باستخدام طُعم (MR) المضاد للحصبة والحصبة الألمانية، مشيرا إلى مشاركة 282 فريقاً طبيّاً ثابتاً ومتحركاً، تحت إشراف 62 مشرفاً من المديرية والإدارات الصحية، مع تحديد 1210 مواقع لتنفيذ أعمال التطعيم تشمل الحضانات ورياض الأطفال والمدارس الابتدائية، والوحدات ومكاتب الصحة ومراكز الرعاية الأساسية، والتجمعات السكانية والقرى والمناطق النائية لتيسير وصول الخدمة للأهالي.

وأكد وكيل وزارة الصحة وجود تنسيق كامل مع مديريات التربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، والأوقاف، والجهات التنفيذية لرفع الوعي وتسهيل عمل الفرق الميدانية، مهيباً بأولياء الأمور الحرص على تطعيم أبنائهم والتعاون مع الفرق الطبية حفاظاً على صحة أجيال المستقبل.

وكان محافظ الأقصر شهد الأحد الماضي انطلاق فعاليات الحملة من مدرسة "وادي الملكات" الابتدائية بمدينة الأقصر، مؤكدا أن الدولة لا تدخر جهدًا في توفير كافة اللقاحات المعتمدة مجانًا للوقاية من الأمراض المعدية وتأمين التغطية المناعية الشاملة، مشيرا إلى حرص المحافظة على تقديم كل الدعم وتذليل أي عقبات أمام الفرق الطبية لضمان الوصول إلى كل طفل في كافة مراكز ومدن وقرى الأقصر.