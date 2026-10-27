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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

من حكايات الأجداد إلى أيدي الأطفال.. ورشة للحرف التراثية بمتحف الأقصر

من حكايات الأجداد إلى أيدي الأطفال.. ورشة للحرف التراثية بمتحف الأقصر
من حكايات الأجداد إلى أيدي الأطفال.. ورشة للحرف التراثية بمتحف الأقصر
شمس يونس

نظم القسم التعليمي بمتحف الأقصر للفن المصري القديم ورشة تفاعلية للأطفال، احتفالا باليوم العالمي للتراث الثقافي غير المادي، بهدف تعريف النشء بالحرف التراثية وما تحمله من مهارات ومعارف توارثتها الأجيال على مدار سنوات طويلة.

واستهلت الورشة بسرد مبسط للأطفال حول نشأة الحرف التراثية وأهميتها في الحفاظ على الهوية الثقافية، ودورها في نقل خبرات الأجداد إلى الأبناء، قبل أن يتعرف المشاركون على نماذج متنوعة من المشغولات اليدوية، شملت منتجات الفخار والحلي المصنوعة من الخرز، إلى جانب عدد من الأعمال التي نفذها القسم التعليمي بالمتحف.

ولم تقتصر الفعالية على الشرح النظري، بل أتاحت للأطفال خوض تجربة عملية في عالم الحرف اليدوية، من خلال تشكيل الطين وتصميم قطع من الخرز، والتعرف على الأدوات المستخدمة في كل حرفة والمراحل التي تمر بها حتى تتحول الخامات البسيطة إلى منتجات فنية تحمل طابعا تراثيا مميزا.

واستهدفت الورشة تنمية وعي الأطفال بقيمة الحرف التقليدية باعتبارها جزءا أصيلا من التراث الثقافي غير المادي، وتعريفهم بأهمية صونها من الاندثار، وتشجيع الأجيال الجديدة على تعلم مهاراتها والمساهمة في استمرارها، لتظل حاضرة في الذاكرة الثقافية من جيل إلى آخر.

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