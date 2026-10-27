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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بيطري الأقصر يقدم خدمات الكشف والعلاج مجانا لـ806 من رءوس الماشية و211 طائرا

بيطري الأقصر يقدم خدمات الكشف والعلاج مجانًا لـ806 من رؤوس الماشية و211 طائرًا خلال قافلة بيطرية بقرية العديسات بالطود
بيطري الأقصر يقدم خدمات الكشف والعلاج مجانًا لـ806 من رؤوس الماشية و211 طائرًا خلال قافلة بيطرية بقرية العديسات بالطود
شمس يونس

أعلنت مديرية الطب البيطري بالأقصر لدعم الثروة الحيوانية والداجنة، انه فى إطار توفير الخدمات البيطرية المجانية للمربين، نفذت المديرية قافلة بيطرية علاجية تحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر بقرية العديسات التابعة لمركز الطود، وأسفرت القافلة عن تقديم خدمات الكشف والعلاج لـ806 رؤوس من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والدواب والخيول، إلى جانب علاج 211 طائرًا من الدواجن.

جاءت القافلة بالتعاون مع معهد بحوث صحة الحيوان بالأقصر، و بحضور الدكتور طارق لطفي، مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر، ومشاركة 17 طبيبًا وطبيبة من أطباء المديرية، حيث جرى تقديم خدمات الفحص والعلاج والتجريع بالمجان للحيوانات والطيور، في إطار الحرص على الحفاظ على الثروة الحيوانية والحد من انتشار الأمراض.

وتضمنت أعمال القافلة تجريع 488 رأسًا من الماشية، وعلاج 82 بقرة و47 رأسًا من الجاموس و115 رأسًا من الأغنام، بالإضافة إلى علاج 46 من الدواب والخيول، وذلك من حالات أمراض الجهازين الهضمي والتنفسي، والحالات الجراحية، والإصابات بالطفيليات.

كما شملت القافلة إجراء فحوصات باستخدام السونار لـ12 حالة من الأبقار والجاموس، و16 حالة من النعاج، فضلًا عن تقديم خدمات الكشف والعلاج لـ211 طائرًا من الدواجن، بما يسهم في تحسين الحالة الصحية للحيوانات والطيور ودعم المربين بالقرية.

وتواصل مديرية الطب البيطري بالأقصر جهودها لتقديم الخدمات البيطرية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، من خلال أعمال الرعاية والتحصين والوقاية، وخدمات التلقيح الاصطناعي، ومكافحة الأمراض المشتركة، إلى جانب تكثيف أعمال الكشف والعلاج عبر الوحدات البيطرية وأطباء المديرية، دعمًا لتنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها.

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