الاحتلال يعتقل مالايقل عن21 فلسطينيا من مدن الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيل اليوم الخميس ، مالايقل عن 21 فلسطينيا من عدة مدن و محافزات الضفة الغربية .

و أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 11 فلسطينيا من محافظة نابلس ، كما اعتقلت سبعة آخرين، خلال عدوانها المتواصل لليوم السابع على محافظة الخليل.

و أفادت"وفا"، بأن قوات الاحتلال تواصل عدوانها على محافظة الخليل لليوم السابع على التوالي، وتفرض حصارا مشددا عليها، وتغلق مداخلها ومخارجها، كما تواصل إغلاق منطقتي الجلدة ودير بحة في مدينة الخليل، وسط مداهمات يومية لمنازل المواطنين وتدمير محتوياتها، و أجبرت عددا من العائلات على النزوح قسرا من منازلها، فيما يحاصر عائلات أخرى داخل منازلها ويمنعها من الخروج منها.

و أضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت اليوم الخميس ، شابين من مدينة جنين، عقب مداهمة منازل المواطنين في عدد من أحياء المدينة، وتكسير محتوياتها، كما اعتقلت ، شابا من بلدة تقوع، جنوب شرق بيت لحم.

و في سياق متصل هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ثلاثة منازل في بلدتي دير بلوط وبروقين، غرب سلفيت، كما - جرفت القوات ، طريقين على مدخل قرية حارس، شمال غرب سلفيت.