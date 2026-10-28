الاحتلال الإسرائيلي يعتقل ما لا يقل عن 21 فلسطينيا من مدن الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات من عدة مدن و محافظات الضفة الغربية، طالت ما لا يقل عن 21 فلسطينيا .

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينة"وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت 12 فلسطينيا من مدينة قلقيلية، واقتحمت قرية حجة شرق المحافظة، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، قبل أن تنسحب من المدينة بعد نحو ساعتين.

و أضافت "وفا"، أ، قوات الاحتلال اعتقلت ايضا اليوم أربعة مواطنين من مدينة طولكرم، بينهم صحفي وشقيقاه،كما اعتقلت ثلاثة آخرين من بلدة برقة شمال غرب نابلس، و شابين من مدينة طوباس.

و في سياق متصل اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قرية المغير شمال شرق رام الله، وداهمت عشرات المنازل ،وفتشتها وعبثت في محتوياتها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وتتعرض قرية المغير لاقتحامات متواصلة من قوات الاحتلال، إلى جانب اعتداءات المستوطنين المستمرة على المواطنين وممتلكاتهم.

كما واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، لليوم السادس على التوالي، إغلاق طرق ومداخل في محافظة بيت لحم، ما يعيق تنقل المواطنين بين البلدات والقرى ومركز المدينة.

وأفادت "وفا"،بأن الإغلاق يشمل طريقي السدر وقصر نصار غرب مدينة بيت لحم، ومدخل "DCO" في بيت جالا، ومداخل بلدة جناتا شرقا، ومدخلي قريتي المنشية ومراح رباح جنوبا، إضافة إلى جميع مداخل بلدة تقوع جنوب شرق المحافظة.