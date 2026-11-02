صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اللواء الركن تركي المالكي بأن الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخًا باليستيًا أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه المنطقة الجنوبية بالسعودية.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية (واس) .
"تحالف دعم الشرعية": اعترض وتدمير صاروخ باليستي باتجاه المنطقة الجنوبية
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اللواء الركن تركي المالكي بأن الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخًا باليستيًا أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه المنطقة الجنوبية بالسعودية.
المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي الدفاع الجوي صاروخًا باليستيًا