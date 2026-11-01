بطاقة التموين 2026 .. شروط إضافة أفراد الأسرة والفئات المستحقة

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية للمواطنين إمكانية تقديم طلب إضافة أفراد الأسرة إلى بطاقات التموين إلكترونيًا، من خلال منصة مصر الرقمية، من دون الحاجة إلى التوجه إلى مكاتب التموين، وذلك عبر خدمة «ضم أفراد أسرتي» التي تتيح لصاحب البطاقة تقديم الطلب وإدخال البيانات المطلوبة ومراجعتها قبل إرسالها.

وتأتي خدمة إضافة أفراد جدد على بطاقة التموين 2026 ضمن الخدمات التموينية الإلكترونية المتاحة للمواطنين، والتي تستهدف تسهيل إجراءات التعامل مع البطاقات التموينية وتقليل الحاجة إلى الانتقال لمكاتب التموين لإنجاز الخدمات المختلفة.

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ويتعين على صاحب البطاقة التموينية، باعتباره رب الأسرة ومقدم الطلب، الدخول إلى منصة مصر الرقمية، ثم اختيار خدمات التموين والوصول إلى خدمة ضم أفراد أسرتي، مع ضرورة الاطلاع على الشروط والأحكام وإدخال البيانات المطلوبة بصورة صحيحة قبل إرسال الطلب.

ما خطوات إضافة أفراد الأسرة على بطاقة التموين عبر مصر الرقمية؟

يمكن للمواطنين الراغبين في ضم أفراد جدد إلى بطاقاتهم التموينية تقديم الطلب إلكترونيًا من خلال منصة مصر الرقمية، وذلك باتباع مجموعة من الخطوات المحددة، دون الحاجة إلى زيارة مكتب التموين.

وتتمثل خطوات إضافة أفراد الأسرة على بطاقة التموين 2026 في الآتي:

الدخول إلى منصة مصر الرقمية عبر الرابط المخصص للبوابة.

اختيار قسم «خدمات التموين» من قائمة الخدمات المتاحة.

الضغط على خدمة «ضم أفراد أسرتي».

الاطلاع على الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة قبل استكمال الطلب.

إدخال البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها ومراجعتها قبل إرسال الطلب.

ويجب على مقدم الطلب التأكد من دقة جميع البيانات التي يجري تسجيلها عبر المنصة، حتى لا تحدث أخطاء في المعلومات المقدمة عند طلب ضم أفراد الأسرة إلى البطاقة التموينية.

ما شروط ضم أفراد جدد إلى بطاقة التموين 2026؟

حددت ضوابط خدمة ضم أفراد الأسرة مجموعة من الشروط التي ينبغي توافرها في مقدم الطلب والأشخاص المطلوب إضافتهم إلى البطاقة التموينية، وذلك لضمان توافق الطلب مع قواعد الاستحقاق.

وتشمل شروط إضافة أفراد جدد على بطاقة التموين ما يأتي:

أن يكون مقدم الطلب هو صاحب البطاقة التموينية ورب الأسرة.

ألا يكون الشخص المطلوب إضافته مسجلًا على بطاقة تموينية أخرى.

ألا يكون الفرد من الفئات غير المستحقة للدعم التمويني.

أن يكون محل إقامة الفرد مطابقًا للعنوان المسجل على البطاقة التموينية.

عدم تقديم طلب لإضافة أشخاص متوفين.

وتوضح هذه الشروط أهمية مراجعة بيانات البطاقة التموينية ومعلومات أفراد الأسرة قبل تقديم الطلب إلكترونيًا، مع التأكد من استيفاء الشخص المطلوب إضافته للضوابط المحددة.

ما الخدمات التموينية المتاحة عبر منصة مصر الرقمية؟

لا تقتصر الخدمات الإلكترونية المرتبطة ببطاقات التموين على إضافة أفراد الأسرة، إذ توفر منصة مصر الرقمية مجموعة من الخدمات التي يمكن للمواطنين الاستفادة منها لإنجاز الإجراءات التموينية إلكترونيًا.

وتشمل أبرز الخدمات التموينية المتاحة عبر المنصة الآتي:

تحديث بيانات بطاقة التموين.

استخراج بدل فاقد أو تالف للبطاقة التموينية.

الاستعلام عن عدد الأفراد المسجلين على البطاقة.

معرفة قيمة الدعم المتبقي.

نقل البطاقة التموينية من محافظة إلى أخرى.

الفصل الاجتماعي وإصدار بطاقة مستقلة لأحد الأفراد.

وتساعد هذه الخدمات المواطنين على متابعة بيانات بطاقاتهم التموينية والتعامل مع الإجراءات المرتبطة بها إلكترونيًا، بدلًا من الحاجة إلى التوجه لمكاتب التموين في كل مرة يرغبون فيها في الاستفادة من إحدى الخدمات المتاحة.

كيف يمكن تحديث بطاقة التموين 2026 عبر منصة مصر الرقمية؟

يستطيع المواطنون الراغبون في تحديث بيانات بطاقاتهم التموينية الدخول إلى بوابة مصر الرقمية والاستفادة من خدمة تحديث البيانات، إذا كانت متاحة لحساباتهم، وذلك من خلال تنفيذ مجموعة من الخطوات الإلكترونية.

وتتمثل خطوات تحديث بطاقة التموين 2026 في الآتي:

الدخول إلى بوابة مصر الرقمية عبر الرابط المخصص للمنصة.

اختيار «خدمات التموين» من قائمة الخدمات المتاحة.

الضغط على خدمة «استمارة تحديث بيانات المواطن»، إذا كانت متاحة للحساب.

الاطلاع على الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة والموافقة عليها.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة.

تسجيل الرقم القومي ورقم بطاقة التموين.

كتابة العنوان ومحل الإقامة.

إدخال رقم الهاتف المحمول المسجل باسم صاحب البطاقة.

مراجعة البيانات التي جرى إدخالها والتأكد من صحتها قبل استكمال الإجراءات.

وتتطلب عملية تحديث البيانات الاهتمام بمراجعة المعلومات الشخصية وبيانات البطاقة والعنوان ورقم الهاتف المحمول، لضمان إدخال البيانات بصورة صحيحة عند استخدام الخدمة الإلكترونية.

من هم المستحقون لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2026؟

تتضمن الفئات المستحقة لإضافة المواليد على بطاقات التموين عددًا من الفئات الاجتماعية التي وردت ضمن ضوابط الاستحقاق المعلنة في المعلومات الخاصة بالخدمة.

وتشمل الفئات الآتية:

المستفيدون من برنامج تكافل وكرامة.

حاملو بطاقة الخدمات المتكاملة.

المستفيدون من معاش الضمان الاجتماعي.

أبناء وزوجات الشهداء.

أبناء الأسر البديلة.

العمالة غير المنتظمة.

وتضم هذه الفئات مستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، إلى جانب فئات أخرى وردت ضمن قائمة المستحقين لإضافة المواليد، بما يوضح الفئات التي يستهدفها الدعم التمويني وفقًا للمعلومات الواردة.

ومن المهم التمييز بين خدمة «ضم أفراد أسرتي» وخدمة إضافة المواليد، إذ إن ذكر الفئات المستحقة لإضافة المواليد لا يعني بالضرورة أن جميع المواطنين يستطيعون إضافة أي فرد جديد إلى البطاقة دون التقيد بالشروط والضوابط الخاصة بالخدمة.

ما الفرق بين إضافة أفراد الأسرة وتحديث بيانات بطاقة التموين؟

تختلف خدمة ضم أفراد الأسرة عن خدمة تحديث بيانات بطاقة التموين من حيث طبيعة الإجراء المطلوب، إذ تستهدف الخدمة الأولى تقديم طلب لإضافة أفراد الأسرة إلى البطاقة التموينية، بينما تتعلق الخدمة الثانية بمراجعة البيانات الشخصية وبيانات البطاقة وتحديثها من خلال الاستمارة المخصصة لذلك إذا كانت متاحة للحساب.

وتوفر منصة مصر الرقمية الخدمتين ضمن قائمة خدمات التموين، بما يتيح للمواطنين اختيار الإجراء المناسب وفقًا لاحتياجاتهم، سواء كان المطلوب ضم أفراد الأسرة أو تحديث بيانات البطاقة أو الاستفادة من الخدمات التموينية الأخرى.

وفي جميع الأحوال، يتعين على صاحب البطاقة مراجعة البيانات المسجلة والتأكد من صحتها قبل إرسال الطلب، مع الالتزام بالشروط والأحكام الخاصة بالخدمة التي يرغب في استخدامها.