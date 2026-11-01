ضبط 2673 لتر مواد بترولية و150 بطاقة تموينية في حملات بسوهاج

ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بسوهاج 2673 لترًا من المواد البترولية، و150 بطاقة تموينية، وكميات من السلع والأدوية مجهولة المصدر، خلال حملات رقابية مكبرة استهدفت المخابز والأسواق ومحطات الوقود بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وأسفرت عن تحرير 193 مخالفة تموينية متنوعة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج.

حملات مكبرة على المخابز والأسواق

جاءت الحملات في إطار تشديد الرقابة على منظومة الخبز المدعم والأسواق التجارية، والتصدي لمحاولات التلاعب بالسلع التموينية أو حجبها عن المواطنين، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وذلك بالتنسيق بين مديرية التموين والإدارات التموينية بمختلف أنحاء المحافظة.

وأوضح الدكتور سامح التوني، وكيل وزارة التموين بسوهاج، أن الحملات أسفرت عن تحرير 119 مخالفة بالمخابز البلدية، تنوعت بين نقص وزن الخبز، والتصرف في حصص الدقيق، والتوقف عن الإنتاج، وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم وجود سجلات التفتيش أو موازين، فضلًا عن إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

ضبط مواد بترولية وسلع مجهولة المصدر

وفيما يتعلق بالأسواق والمواد البترولية، تم تحرير 74 مخالفة، شملت 20 مخالفة للتجار التموينيين، و25 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار، و4 مخالفات لبيع سلع مجهولة المصدر، و8 مخالفات لعدم حمل شهادات صحية، و10 مخالفات لعدم دمغ الموازين، إلى جانب 7 مخالفات تتعلق بالمواد البترولية وإدارة منشآت دون ترخيص وتجميع الدقيق المدعم والبطاقات التموينية داخل المخابز.

كما أسفرت الحملات عن ضبط 150 بطاقة تموينية، و200 كرتونة إندومي، و2673 لترًا من المواد البترولية، و110 عبوات دواء مجهولة المصدر، و160 كيلو من خليط الأعلاف المخالف.

وأكد محافظ سوهاج استمرار الحملات التموينية والرقابية بمختلف المراكز والمدن، وعدم التهاون مع أي مخالفات تستهدف التلاعب بالسلع المدعمة أو الإضرار بحقوق المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، ومواصلة الرقابة على المخابز والأسواق ومحطات الوقود لضمان توافر السلع وجودتها وبيعها بالأسعار المقررة.