قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضربة قانونية لـ ميتا وتيك توك وإكس.. بريطانيا تجبر عملاقة التواصل على كشف بيانات المحتوى الضار
هل تقرر تعديل موعد إجازة نصف العام 2027 لطلاب المدارس؟.. التعليم تحسم الجدل
غدا.. بدء اجتماعات (2+2) بين وزراء الخارجية والري من مصر والسودان في العاصمة الجديدة
وزير الخارجية ونظيره القطري يدينان استهداف ناقلة الغاز القطرية ويبحثان جهود منع التصعيد الإقليمي
أحمد أبو الغيط يكشف رد فعل زوجته بعد ترشيحه وزيرًا للخارجية: بكت وقالت كنت أتمنى غير كده
أحمد أبو الغيط يكشف كواليس اختياره وزيرًا للخارجية: اعتقدت أن القطار فاتني وكنت أستعد لحياة هادئة بعد المعاش
أحمد أبو الغيط: حلمي منذ الالتحاق بالخارجية الوصول إلى منصب الوزير ووضعت الهدف أمام عيني
نائب رئيس الوزراء ووزيرة التضامن يبحثان التوسع في مشروعات "تكافل وكرامة" لتوفير آلاف الفرص
عموتة يعلن قائمة الأهلي لمباراة المقاولون العرب في كأس عاصمة مصر
مستشار أوكراني: تركيا مرشحة لاستضافة لقاءً بين زيلينسكي وبوتين
ربع جرام 1760جنيه.. أسعار السبائك الذهب الآن بالمصنعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 2673 لتر مواد بترولية و150 بطاقة تموينية في حملات بسوهاج

جانب من الحملات بسوهاج
جانب من الحملات بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بسوهاج 2673 لترًا من المواد البترولية، و150 بطاقة تموينية، وكميات من السلع والأدوية مجهولة المصدر، خلال حملات رقابية مكبرة استهدفت المخابز والأسواق ومحطات الوقود بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وأسفرت عن تحرير 193 مخالفة تموينية متنوعة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج.

حملات مكبرة على المخابز والأسواق

جاءت الحملات في إطار تشديد الرقابة على منظومة الخبز المدعم والأسواق التجارية، والتصدي لمحاولات التلاعب بالسلع التموينية أو حجبها عن المواطنين، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وذلك بالتنسيق بين مديرية التموين والإدارات التموينية بمختلف أنحاء المحافظة.

وأوضح الدكتور سامح التوني، وكيل وزارة التموين بسوهاج، أن الحملات أسفرت عن تحرير 119 مخالفة بالمخابز البلدية، تنوعت بين نقص وزن الخبز، والتصرف في حصص الدقيق، والتوقف عن الإنتاج، وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم وجود سجلات التفتيش أو موازين، فضلًا عن إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

ضبط مواد بترولية وسلع مجهولة المصدر

وفيما يتعلق بالأسواق والمواد البترولية، تم تحرير 74 مخالفة، شملت 20 مخالفة للتجار التموينيين، و25 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار، و4 مخالفات لبيع سلع مجهولة المصدر، و8 مخالفات لعدم حمل شهادات صحية، و10 مخالفات لعدم دمغ الموازين، إلى جانب 7 مخالفات تتعلق بالمواد البترولية وإدارة منشآت دون ترخيص وتجميع الدقيق المدعم والبطاقات التموينية داخل المخابز.

كما أسفرت الحملات عن ضبط 150 بطاقة تموينية، و200 كرتونة إندومي، و2673 لترًا من المواد البترولية، و110 عبوات دواء مجهولة المصدر، و160 كيلو من خليط الأعلاف المخالف.

وأكد محافظ سوهاج استمرار الحملات التموينية والرقابية بمختلف المراكز والمدن، وعدم التهاون مع أي مخالفات تستهدف التلاعب بالسلع المدعمة أو الإضرار بحقوق المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، ومواصلة الرقابة على المخابز والأسواق ومحطات الوقود لضمان توافر السلع وجودتها وبيعها بالأسعار المقررة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج تموين سوهاج بترول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار

صعد 7.1%.. مفاجأة في سعر الدولار مستهل تعاملات اليوم في البنوك

اسعار باقات الانترنت الارضي

بدءاً من اليوم.. كيف تحصل على 50 جيجا إنترنت مجاناً؟

الذهب

انهيار جديد في أسعار الذهب.. والجرام يخسر 280 جنيها دفعة واحدة

الدولار

55 قرشا.. هبوط قوي في سعر صرف الدولار الآن بالبنوك

جنيهات ذهب

الجنيه الذهب يخسر 2240 جنيها.. هبوط قوي في أسعار المعدن الأصفر بمصر

ايزنكوت

القائمة العربية المشتركة ترفض شروط آيزنكوت الأربعة لتشكيل الحكومة الإسرائيلية

الجهاز المركزي للتنظيم والادارة

التنظيم والإدارة يعيد فتح التقديم لمسابقة التعاقد مع معلمي 4 مواد.. بهذه الشروط

محمد شحاتة

خاص| محمد شحاتة يعرض خدماته على الأهلي.. ووكيله يتحرك لجس نبض عبد الحفيظ

ترشيحاتنا

أحمد أبو الغيط

أحمد أبو الغيط: الاجتهاد والتضحية والاطلاع طريق النجاح في العمل الدبلوماسي

المعاشات

زيادة معاشات المحامين.. مفاجأة سارة في بداية العام

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

خبير سياسة دولية: ترامب يحتاج نتنياهو لاستمرار التصعيد مع إيران

بالصور

18 سنة زواج انتهت بخسارة بيت الأحلام.. تفاصيل قصة نسمة عثمان

نسمة عثمان
نسمة عثمان
نسمة عثمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد