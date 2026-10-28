أسعار تموين نوفمبر 2026.. نصيب الفرد وقائمة السلع كاملة

يبدأ صرف المستحقات التموينية لشهر نوفمبر 2026 اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1 نوفمبر 2026، ويستمر طوال الشهر من خلال نحو 40 ألف منفذ تمويني موزعة على محافظات الجمهورية، لتوفير السلع المقررة للمواطنين حاملي البطاقات التموينية.

ويبلغ نصيب الفرد من السلع الغذائية على بطاقة التموين 50 جنيهًا، وفقًا للمعلومات الواردة في الإعلان، فيما تشمل قائمة الأسعار مجموعة متنوعة من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية والمنظفات، من بينها السكر والزيت والمكرونة والفول والعدس والشاي والصابون ومساحيق الغسيل.

ويبحث أصحاب البطاقات التموينية عن موعد بدء الصرف، وقيمة نصيب الفرد، وأسعار المنتجات المتاحة خلال الشهر، خاصة مع اقتراب بداية نوفمبر، وهو ما يجعل معرفة تفاصيل الصرف وقائمة الأسعار مهمة لتحديد السلع التي يمكن الحصول عليها في حدود المستحقات المقرَّرة.

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متى يبدأ صرف تموين شهر نوفمبر 2026؟

تنطلق عملية صرف المستحقات التموينية لشهر نوفمبر يوم الأحد الموافق 1 نوفمبر 2026، وتستمر طوال الشهر، من خلال المنافذ التموينية المعتمدة في مختلف محافظات الجمهورية.

وتتولى وزارة التموين والتجارة الداخلية توفير السلع للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية عبر نحو 40 ألف منفذ، بما يتيح للمستحقين الحصول على السلع المقررة خلال فترة الصرف المحددة.

ويتيح استمرار الصرف طوال الشهر للمواطنين متابعة احتياجاتهم من المنتجات التموينية والتوجه إلى المنافذ المعتمدة للحصول على السلع المتاحة وفقًا للمستحقات المقررة لكل بطاقة.

كم يبلغ نصيب الفرد من التموين في نوفمبر 2026؟

يبلغ نصيب الفرد من السلع الغذائية على بطاقة التموين 50 جنيهًا، وفقًا للمعلومات الواردة في النص، ويتيح هذا المبلغ الحصول على السلع التموينية الأساسية، إلى جانب إمكانية شراء بعض المواد الغذائية الأخرى المدرجة ضمن قائمة المنتجات المتاحة.

وتشمل السلع الأساسية المشار إليها زجاجة زيت بوزن 800 جرام، وكيلو جرام من السكر، بالإضافة إلى بعض المواد الغذائية الأخرى، بينما تختلف أسعار المنتجات المدرجة بالقائمة بحسب نوع السلعة ووزن العبوة.

وللتعرف على الخيارات المتاحة، تأتي قائمة أسعار السلع التموينية الواردة في النص على النحو الآتي.

ما قائمة أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2026؟

تضم قائمة الأسعار الواردة مجموعة من المنتجات الغذائية والسلع الأساسية والمنظفات، بأسعار متفاوتة وفقًا لنوع المنتج ووزن العبوة، وتأتي التفاصيل كما يلي.

سعر مربى أنواع 350 جرامًا: 16 جنيهًا.

سعر صابون غسيل 125 جم: 3 جنيهات.

سعر سكر معبأ 1 كجم: 12.60 جنيه.

سعر بسكويت تومورو أنواع: 3 جنيهات.

سعر زيت خليط 800 مللي: 30 جنيهًا.

سعر مسحوق غسيل 60 جرامًا: 4.50 جنيه.

سعر مسحوق عادي يدوي 800 جم: 16 جنيهًا.

سعر صلصة 300 جم: 8 جنيهات.

سعر تونة مفتتة وزن 140 جرامًا: 18 جنيهًا.

سعر مسلى صناعي 800 جم: 36 جنيهًا.

سعر مكرونة 800 جم: 17 جنيهًا.

سعر كيس سائل غسيل أواني 80 جم: 3 جنيهات.

سعر صابون تواليت 125 جم: 7.50 جنيه.

سعر شاي ناعم 40 جم: 5 جنيهات.

سعر مكرونة 400 جم: 8.5 جنيه.

سعر عدس مجروش 500 جم: 21 جنيهًا.

سعر بسكويت يويوز سادة: جنيه ونصف.

سعر بسكويت يويوز ويفر أنواع: 2.75 جنيه.

سعر جبن أبيض زنة 125 جرامًا: 4.5 جنيه.

سعر علبة مرقة دجاج: 6 جنيهات.

سعر فول معبأ 500 جم: 9 جنيهات.

سعر خل 5% بعبوة 900 ملي: 6 جنيهات.

سعر كيس ملح طعام 300 جم: 1.25 جنيه.

سعر دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم: 18 جنيهًا.

سعر لبن جاف 125 جم: 25.5 جنيه.

سعر طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا: 3.75 جنيه.

سعر بسكويت بوو أنواع: 3.75 جنيه.

سعر مسحوق أتوماتيك 800 كجم: 25 جنيهًا.

ما أبرز السلع الغذائية المتاحة على بطاقة التموين؟

تتضمن القائمة منتجات غذائية متنوعة، من بينها السكر والزيت والمكرونة والفول والعدس والتونة والجبن الأبيض والطحينة والخل والدقيق واللبن الجاف، إلى جانب المربى وصلصة الطماطم ومرقة الدجاج والبسكويت والشاي.

كما تشمل القائمة منتجات غير غذائية مرتبطة بالاحتياجات المنزلية، مثل صابون الغسيل وصابون التواليت وسائل غسيل الأواني ومساحيق الغسيل العادية والأوتوماتيك، فضلًا عن الملح والمُسلى الصناعي.

ويساعد الاطلاع على الأسعار قبل التوجه إلى المنفذ التمويني في التعرف على تكلفة المنتجات المطلوبة، ومقارنة أسعار العبوات المختلفة وفقًا للأوزان المدرجة في القائمة.

كيف يستفيد المواطن من مستحقات التموين خلال نوفمبر؟

يمكن للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية التوجه إلى المنافذ المعتمدة اعتبارًا من الأحد 1 نوفمبر 2026، للحصول على السلع المقررة خلال الشهر، مع مراعاة قيمة المستحقات التموينية المحددة لكل فرد، والبالغة 50 جنيهًا وفقًا للمعلومات الواردة في النص.

وتظل معرفة موعد الصرف وقائمة الأسعار من أبرز المعلومات التي يحتاج إليها أصحاب البطاقات مع بداية الشهر الجديد، خاصة في ظل تنوع المنتجات المتاحة بين السلع الغذائية والمنظفات والاحتياجات المنزلية.

ملاحظة تحريرية: ورد وزن «مسحوق أتوماتيك 800 كجم» بهذه الصيغة في النص الأصلي، ولذلك أُبقي كما هو دون تعديل، ويُفضّل التحقق من الوزن قبل النشر. كما أن الأسعار الواردة أعلاه منقولة من المادة المقدمة، ولم يجرِ التحقق المستقل من اعتمادها رسميًا لشهر نوفمبر 2026.