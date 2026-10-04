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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير التموين: هيئة السلع التموينية تدعم منظومة الأمن الغذائي وتأمين احتياجات المواطنين

وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق
وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق
أ ش أ

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، الدور المحوري الذي تقوم به الهيئة العامة للسلع التموينية في دعم منظومة الأمن الغذائي وتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، مشددًا على أهمية استمرار العمل وفق رؤية متكاملة واستباقية تضمن الحفاظ على مستويات آمنة من المخزون الاستراتيجي، وتعزز قدرة الدولة على التعامل بكفاءة ومرونة مع المتغيرات التي قد تطرأ على الأسواق المحلية والعالمية.

جاء ذلك خلال رئاسة الوزير اليوم لاجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، حيث تناول الاجتماع متابعة عدد من الملفات المرتبطة بعمل الهيئة ودورها في تأمين احتياجات السوق المحلي من السلع الأساسية، إلى جانب استعراض الموقف الحالي للاحتياطي الاستراتيجي، ومتابعة خطط التدبير والتعاقدات وبرامج الإمداد، بما يضمن انتظام تدفقات السلع والحفاظ على مستويات آمنة من المخزون.

وقال الوزير إن الوزارة تتابع بصورة مستمرة تطورات الأسواق العالمية وحركة الأسعار وسلاسل الإمداد مع المراجعة الدورية لخطط التدبير والتعاقدات وتوقيتاتها، بما يحقق أعلى درجات الكفاءة في توفير السلع الأساسية، ويضمن انتظام إتاحتها واستقرار الأسواق.

كما استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات حوكمة منظومة تداول وتخزين الأقماح، وخطط تطوير نظم التتبع والرقابة على حركة الأقماح منذ ورودها واستلامها ونقلها وحتى تخزينها وصرفها، بما يسهم في إحكام الرقابة على دورة تداول الأقماح، ورفع كفاءة إدارة المخزون، وتعزيز دقة البيانات المتعلقة بالكميات والأرصدة وحركة التداول.

ووجه الدكتور شريف فاروق بمواصلة التوسع في استخدام النظم الرقمية والتكنولوجية في إدارة الصوامع وربط حلقات منظومة تداول الأقماح، بما يتيح المتابعة اللحظية لحركة الأقماح والأرصدة ومعدلات السحب والإضافة، وتعزيز التكامل وتبادل البيانات بين الجهات المعنية، بما يدعم اتخاذ القرار ويرفع كفاءة التشغيل ويحد من الفاقد ويعزز مستويات الحوكمة والشفافية داخل المنظومة.

وشدد على أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين الهيئة وكافة الجهات المعنية، بما يدعم كفاءة منظومة تدبير السلع وتداولها وتخزينها، ويضمن سرعة التعامل مع أي مستجدات، مع المتابعة الدقيقة والمستمرة لموقف المخزونات الاستراتيجية من مختلف السلع الأساسية.

ووجه الوزير باستمرار متابعة الموقف التنفيذي لمخزون السلع التموينية وبرامج الإمداد والتدبير، بما يضمن الحفاظ على أرصدة آمنة وانتظام توافر السلع، وتلبية احتياجات المواطنين بمختلف المحافظات.

وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور شريف فاروق أهمية مواصلة العمل وفق خطط استباقية لتأمين الاحتياجات من السلع الأساسية، ورفع كفاءة منظومة التدبير والتخزين والتداول، وتعزيز نظم الحوكمة والمتابعة، مع استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يدعم منظومة الأمن الغذائي ويحافظ على استقرار الأسواق.

حضر الاجتماع مصطفى إسماعيل، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والمستشار أحمد قطب، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للهيئة، والدكتور أشرف صادق، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وأحمد كمال، مساعد الوزير والمتحدث الرسمي، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الإدارات المركزية بهيئة السلع التموينية.

كما شارك في الاجتماع أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، وممثلو الجهاز المركزي للمحاسبات، وممثلو الجهات المعنية من الوزارات والمؤسسات ذات الصلة، ومن بينها وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاستثمار والتجارة الخارجية والزراعة واستصلاح الأراضي، والبنك المركزي المصري، والشركة القابضة للنقل البحري والبري، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين.

وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق الهيئة العامة للسلع التموينية

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