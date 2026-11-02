تشكيل الأهلي المتوقع أمام المقاولون العرب في كأس عاصمة مصر

استقر المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل المتوقع الذي يخوض به مواجهة المقاولون العرب، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالي 2026-2027، في ظل رغبة الجهاز الفني في مواصلة النتائج الإيجابية وتحقيق الفوز الثاني على التوالي بالبطولة.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب في الثامنة مساء اليوم الإثنين، على هامش منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر، في لقاء يسعى خلاله المارد الأحمر إلى حصد النقاط الثلاث وتعزيز موقفه في المجموعة الثالثة.

الأهلي يبحث عن الفوز الثاني في كأس عاصمة مصر

ويدخل الأهلي المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما استهل مشواره في البطولة بفوز كبير على بترول أسيوط بخمسة أهداف دون مقابل، ليحصد أول ثلاث نقاط في مشواره بدور المجموعات، ويؤكد رغبته في المنافسة بقوة على لقب البطولة.

في المقابل، يخوض المقاولون العرب المواجهة بطموحات كبيرة، بعدما نجح هو الآخر في تحقيق الفوز خلال الجولة الأولى، عقب تفوقه على الجونة بهدفين دون رد، وهو ما يمنح المباراة أهمية كبيرة للفريقين في ظل سعيهما لمواصلة الانتصارات.

مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر

ويتواجد الأهلي ضمن منافسات المجموعة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر، التي تضم إلى جانبه أندية الشرقية للدخان وإنبي والجونة والمقاولون العرب وبترول أسيوط، وتشتعل المنافسة مبكرًا بين الفرق من أجل حجز بطاقات التأهل إلى الدور التالي.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام المقاولون العرب

ومن المنتظر أن يخوض الحسين عموتة المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: كريم فؤاد، ياسين مرعي، هادي رياض، أحمد عيد.

خط الوسط: أكرم توفيق، أحمد رضا، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي، طاهر محمد طاهر، سفيان بن جديدة.

ويأمل الجهاز الفني للأهلي أن يظهر اللاعبون بالمستوى المنتظر، وأن ينجح الفريق في فرض سيطرته على مجريات اللقاء، والخروج بانتصار جديد يواصل به بدايته القوية في بطولة كأس عاصمة مصر.