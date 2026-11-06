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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

زيدان يعلن قائمة منتخب فرنسا لمواجهتي إيطاليا وتركيا في دوري الأمم الأوروبية

زين الدين زيدان
زين الدين زيدان
حمزة شعيب

أعلن زين الدين زيدان، المدير الفني لمنتخب فرنسا، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهتي إيطاليا وتركيا، ضمن منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية، خلال فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر 2026.

ويستعد المنتخب الفرنسي لخوض مباراتين خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة في العام الحالي، حيث يلتقي مع إيطاليا وتركيا، في إطار سعيه لمواصلة المنافسة على لقب البطولة.

وكشف زيدان عن القائمة خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الجمعة، والتي شهدت غياب 7 لاعبين بسبب الإصابات، أبرزهم عثمان ديمبلي وجول كوندي وويليام ساليبا، إلى جانب ماكسينس لاكروا وستيفن ليبول ومجنيس أكليوش وكواديو كونيه.

قائمة منتخب فرنسا لمواجهتي إيطاليا وتركيا

حراسة المرمى: مايك ماينان، غيوم ريستيس، روبن ريسر.

خط الدفاع: آندي ضيوف، مالو جوستو، جيريمي جاكيه، بيير كالولو، إبراهيما كوناتي، أدريان تروفرت، دايوت أوباميكانو، ليني يورو.

خط الوسط: إدواردو كامافينجا، ريان شرقي، لوكاس دا كونيا، أدريان رابيو، أوريليان تشواميني، وارن زائير إيمري.

خط الهجوم: برادلي باركولا، ديزيريه دوي، كيليان مبابي، مايكل أوليس، بابلو باجيس، ماركوس تورام.

زيدان فرنسا تركيا قائمة فرنسا

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