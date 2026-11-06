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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الفيصلي الأردني يطيح بـ طارق مصطفى ويقترب من مدرب جديد

طارق مصطفى
طارق مصطفى
عمرو مصطفى

أسدل نادي الفيصلي الأردني الستار على تجربة المدرب المصري طارق مصطفى، بعدما أعلن رسميًا انتهاء مهمته على رأس القيادة الفنية للفريق، موجهًا الشكر له ولأعضاء جهازه المعاون على الفترة التي قضوها داخل النادي.

الفيصلي الأردني يطيح بـ طارق مصطفى ويقترب من مدرب جديد

 

وجاء رحيل طارق مصطفى عقب الخسارة التي تلقاها الفيصلي أمام التعاون السعودي بنتيجة 3-1، ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2، رغم استمرار الفريق في صدارة جدول ترتيب الدوري الأردني.

وحرصت إدارة الفيصلي على توجيه رسالة تقدير للمدرب المصري وطاقمه المعاون، الذي ضم أمير محمد وعصام أحمد، مشيدة بالجهود التي بذلوها خلال فترة عملهم، والتي شهدت تحقيق لقب كأس السوبر الأردني، قبل اتخاذ قرار إنهاء التعاون بين الطرفين.

وعلى جانب آخر، بدأت إدارة النادي التحرك للبحث عن مدير فني جديد لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة، حيث أشارت تقارير صحفية أردنية إلى اقتراب المدرب البرتغالي جواو موتا من تولي المهمة خلفًا لطارق مصطفى.

وكان موتا قد أنهى مؤخرًا تجربته التدريبية مع فريق اليرموك العراقي، وسبق له العمل في الكرة العربية من خلال قيادته الهلال السوداني والحسين إربد الأردني، وهو ما يجعله مرشحًا للعودة إلى الملاعب الأردنية عبر بوابة الفيصلي.

ومن المنتظر أن تتضح خلال الفترة المقبلة الصورة النهائية بشأن هوية المدير الفني الجديد، في ظل رغبة إدارة الفيصلي في حسم الملف سريعًا للحفاظ على استقرار الفريق ومواصلة المنافسة على البطولات المحلية والقارية.

طارق مصطفى الفيصلي الأردني دوري أبطال آسي أمير محمد جواو موتا

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