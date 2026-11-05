الأوقية تتجاوز 4075 دولارًا.. سعر الذهب عالميًا اليوم الخميس

سجلت أوقية الذهب في البورصة العالمية نحو 4075.95 دولارًا خلال تعاملات اليوم، الخميس 5 نوفمبر 2026، بعدما شهدت ارتفاعًا بأكثر من 3% خلال تعاملات أمس، الأربعاء، في تحرك انعكس على أسعار المعدن الأصفر في السوق المصرية.

وتترقب الأسواق تطورات حركة الذهب عالميًا، في ظل استمرار تأثر الأسعار بالتغيرات في الأسواق المالية وحركة الدولار.

سعر أوقية الذهب في مصر

بلغ سعر أوقية الذهب في السوق المصرية نحو 221 ألفًا و990 جنيهًا للبيع، مقابل 220 ألفًا و570 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب في مصر اليوم

وعلى المستوى المحلي، سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 7135 جنيهًا للبيع، بينما بلغ سعر عيار 21 الأكثر تداولًا نحو 6245 جنيهًا للبيع.

كما سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 5355 جنيهًا للبيع، وبلغ سعر عيار 14 نحو 4165 جنيهًا للبيع.

وتأتي هذه المستويات بالتزامن مع حالة من الاستقرار النسبي في سوق الصاغة المصرية خلال تعاملات اليوم.