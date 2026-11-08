«أنا الأب والأم لولادي».. دنيا تصطحب رضيعتها على دراجة لتوصيل الطلبات وتثير تعاطف المصريين

أثارت قصة السيدة المصرية دنيا، البالغة من العمر 28 عامًا، تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقاطع فيديو توثق كفاحها في العمل بمجال توصيل الطلبات، حيث تصطحب طفلتها الرضيعة التي لم تتجاوز 10 أشهر معها خلال رحلتها اليومية لتأمين احتياجاتها.

فيديو متداول عبر فيسبوك

وتخرجت دنيا في كلية السياحة والفنادق، لكنها وجدت نفسها تتحمل مسئولية تربية طفلتها بمفردها بعد انفصالها عن زوجها، لتلعب دور الأب والأم معًا، وتضطر إلى اصطحاب رضيعتها على دراجة عادية تجوب بها الشوارع لتوصيل الطلبات، لعدم قدرتها على ترك الصغيرة بمفردها.

وخلال ظهورها الإعلامي، كشفت دنيا عن أمنيتها التي قد تسهل عليها مشقة العمل، قائلة: «محتاجة سكوتر كهربائي»، مؤكدة أنه سيساعدها على مواصلة عملها وتخفيف الأعباء الجسدية عنها، فيما تفاعل رواد مواقع التواصل مع قصتها، مطالبين بتقديم الدعم لها وتوفير وسيلة انتقال أكثر أمانًا لها ولطفلتها.