بجامعة الأزهر.. تفاصيل المؤتمر الطلابي الأول للجامعات المصرية لتعزيز الهوية المصرية

تُطلق الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة الأزهر المؤتمر الطلابي الأول للجامعات المصرية والطلاب الوافدين، تحت عنوان: «ملتقى الحوار الفكري وتعزيز الهوية المصرية»، وذلك في الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر 2026م، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

ويُشرف على المؤتمر الدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفى عبد الغني، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات وشئون الوافدين وفرع الوجه القبلي، والدكتور رمضان عبد الله الصاوي، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، فيما يتولى الدكتور أحمد كشك، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، مقررية المؤتمر.

مكونات الهوية المصرية

وأوضح الدكتور محمود صديق، رئيس الجامعة، أن المؤتمر يهدف إلى إبراز دور الأزهر الشريف وجامعته في ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، وتعزيز مكونات الهوية المصرية الحضارية والثقافية في ظل المتغيرات المعاصرة، وبناء الوعي الوطني لدى الشباب، وتنمية قدراتهم على التفكير النقدي، وتعزيز ثقافة الحوار وقبول الآخر والتسامح واحترام التنوع الفكري والثقافي، إلى جانب مواجهة الشائعات وحروب الوعي والتضليل الرقمي.

وأضاف رئيس الجامعة أن المؤتمر يأتي في إطار رسالة جامعة الأزهر العلمية والوطنية والمجتمعية، وحرصها على تعزيز الوعي الفكري لدى الشباب، وترسيخ الهوية المصرية، وفتح آفاق الحوار والتواصل الثقافي والحضاري بين طلاب الجامعات المصرية والطلاب الوافدين من مختلف دول العالم.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد كشك، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب ومقرر المؤتمر، أن الفعالية تؤكد دور جامعة الأزهر في بناء وعي شبابي مستنير، وتعزيز جسور التواصل بين شباب الجامعات المصرية والطلاب الوافدين، وإعداد جيل يمتلك أدوات الحوار والتفكير، ويعتز بهويته الوطنية، وينفتح بإيجابية على ثقافات العالم، ويسهم بفاعلية في صناعة مستقبل الوطن.

وأشار «كشك» إلى أن المؤتمر يتناول سبعة محاور رئيسة، تشمل:

* الهوية المصرية بين الأصالة والتجديد.

* الوعي الوطني وتحديات الأمن الفكري.

* الشباب والحوار وقبول الآخر.

* الإعلام الجديد وصناعة الوعي المجتمعي.

* الهوية الثقافية في عصر الذكاء الاصطناعي.

* الشباب وصناعة مستقبل الجمهورية الجديدة.

* الهوية المصرية في عيون شباب العالم.

كما يناقش المؤتمر عددًا من القضايا المرتبطة بتأثير التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي في تشكيل الوعي والهوية، ودور الإعلام في مواجهة الشائعات وتعزيز القيم الإيجابية والانتماء الوطني، فضلًا عن استثمار طاقات الشباب في دعم التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.

يقام المؤتمر برعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ورئاسة الأستاذ الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر.