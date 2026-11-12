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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نتنياهو يحضر الإحاطة الأمنية مع آيزنكوت بوجود السكرتير العسكري لحكومة الاحتلال

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

 أصدر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ورئيس حزب "ياشار!"، غادي آيزنكوت، بياناً مشتركاً اليوم (الخميس) أعلنا فيه عن عقد "إحاطة أمنية-دبلوماسية" في وقت لاحق من اليوم، بحضور السكرتير العسكري لرئيس الوزراء، اللواء غاي ماركيزانو. 

وفي غضون ذلك، انتقد وزير دفاع الاحتلال يسرائيل كاتس، صباح اليوم، آيزنكوت، وذلك على خلفية رسالة وجهها الأخير إلى رئيس الوزراء يحثه فيها على "توخي مزيد من الحذر عند اتخاذ قرارات تتعلق بالأمن والمصلحة الوطنية". 

وقال كاتس: "نحن لا نحتاج إلى موافقة من المعارضة أو أي جهة قانونية لتوجيه الجيش الإسرائيلي لتنفيذ ضربات دقيقة في غزة، أو عمليات دفاعية وهجومية في لبنان، أو الحفاظ على منطقة أمنية في سوريا، أو إخلاء حي يقطنه إرهابيون في الخليل، أو مواصلة العمليات الهجومية ضد الإرهاب في يهودا والسامرة".

وأضاف وزير الدفاع قائلاً: "في تعاملنا مع إيران أيضاً، أظهرنا العزم والحكمة - بالتنسيق الكامل مع جيش الدفاع الإسرائيلي - وسنواصل القيام بذلك وفقاً لما يقتضيه الموقف. إن أمن إسرائيل ليس في مرحلة انتقالية، ولا هو مرهون بالعمليات السياسية الجارية حالياً. هناك رئيس وزراء واحد ووزير دفاع واحد يوجهان جيش الدفاع الإسرائيلي، وحكومة واحدة مسؤولة عن اتخاذ القرارات المتعلقة بأمن إسرائيل وحماية مواطنيها، وذلك في إطار الرقابة المقررة والضرورية. هكذا كان الحال، وهكذا سيظل في المستقبل".


وفي رسالة وجهها إلى نتنياهو، كتب آيزنكوت: "أطالبك - في هذا الوقت الحساس الذي يتطلب تحلياً بالمسؤولية الوطنية - بممارسة ضبط النفس والحذر. تجنب الخطوات الخطيرة التي يمكن تأجيلها إلى حين أداء حكومة جديدة، تحظى بثقة الكنيست، اليمينَ الدستورية".

نتنياهو آيزنكوت وزير دفاع الاحتلال إيران

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