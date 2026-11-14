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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

مع عروض الجمعة البيضاء.. دليل التواصل مع جهاز حماية المستهلك لحل الشكاوى

الجمعة البيضاء
الجمعة البيضاء
قسم الخدمات

​تتزامن مواسم التخفيضات الكبرى وعروض «الجمعة البيضاء»، مع إقبال واسع من المواطنين على الشراء من المتاجر والمنصات الإلكترونية، وهو ما قد يصاحبه أحياناً بعض الممارسات التجارية المخالفة أو محاولات الخداع التجاري. 

وفي هذا السياق، يُشدد جهاز حماية المستهلك على أن حقوق المواطنين في الاستبدال والاسترجاع مكفولة قانوناً طوال العام، مؤكداً أن موسم التخفيضات لا ينتقص بأي حال من الأحوال من هذه الحقوق. 

الجمعة البيضاء

شكاوى «الجمعة البيضاء» 

ويمنح القانون للمستهلك الحق في استبدال أو إرجاع السلعة واسترداد قيمتها خلال 14 يوماً بدون إبداء أسباب (وفقاً للاستثناءات القانونية)، وتمديد المدة إلى 30 يوماً في حال وجود عيب بالسلعة أو عدم مطابقتها للمواصفات أو الغرض المتعاقد عليه. 

ولضمان تجربة تسوق آمنة وتجنب عمليات الخداع، يُنصح دائماً بالشراء من المنصات الموثوقة، مع توفير قنوات اتصال مباشرة ومتعددة يتيحها الجهاز لتلقي وفحص شكاوى البلاغات الاستهلاكية بسرعة وفاعلية.

الجمعة البيضاء

دليل التواصل مع جهاز حماية المستهلك

و​تتعدد وسائل وقنوات التواصل الرسمية التي خصصها جهاز حماية المستهلك لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين خلال موسم «الجمعة البيضاء» وفترات التخفيضات؛ حيث يمكن للمستهلكين التواصل هاتفياً من خلال الخط الساخن المخصص للشكاوى عبر الاتصال برقم 19588 من أي تليفون أرضي. 

كما توفر الجهات المعنية خدمة التواصل السريع والمباشر عبر تطبيق المراسلات الفورية واتساب من خلال الرقم 01577779999. 

الجمعة البيضاء بالإمارات

إضافة إلى ذلك، يتيح الجهاز خدمة التقديم الإلكتروني للشكاوى على مدار الساعة عبر الرابط الرسمي المخصص لذلك على شبكة الإنترنت: الرابط الإلكتروني لتقديم الشكاوى، بما يسهل على المواطنين متابعة حالاتهم وحفظ حقوقهم الاستهلاكية بكل يسر وسهولة.

خريطة العروض، وطرق الشراء الآمنة تحت عيون حماية المستهلك

ويعد موسم تخفيضات الجمعة البيضاء لعام 2026، الحدث التسوقي الأكبر والأبرز خلال العام. 

وأطلقت المحال التجارية والمنصات الرقمية عروضها المنافسة لتلبية احتياجات المستهلكين، وسط إجراءات رقابية صارمة تقودها الدولة لضمان شفافية وجودة التخفيضات المطروحة في الأسواق.

إقبال كبير من المصريين على المولات فى الجمعة البيضاء

الموعد الرسمي لانطلاق التخفيضات

 يوافق الموعد الرسمي لليلة الجمعة البيضاء هذا العام يوم 27 نوفمبر 2026. ومع ذلك، جرت العادة في السوق المصري والعربي ألا تقتصر العروض على يوم واحد فقط، بل تتسع لتشمل عروضاً مسبقة تبدأ تدريجياً مع مطلع شهر نوفمبر، وتستمر حتى الأيام الأولى من ديسمبر، فيما يُعرف بـ "موسم تخفيضات نوفمبر".

خريطة العروض والسلع المستهدفة

وتتنوع التخفيضات لتغطي كافة القطاعات والمنتجات التي تشهد إقبالاً كثيفاً من المواطنين، ومن أبرزها:

• الأجهزة الكهربائية والمنزلية: خصومات على الشاشات، الغسالات، الثلاجات، وأجهزة المطبخ.

• الهواتف الذكية والإلكترونيات: عروض حصرية على أحدث الهواتف، الحواسيب المحمولة (Laptops)، والإكسسوارات الرقمية.

الجمعة البيضاء

• الملابس والأزياء: تخفيضات كبرى تطرحها الماركات العالمية والمحلية بالتزامن مع دخول موسم الشتاء.

• مستحضرات التجميل والسلع الغذائية: حزم تخفيضات مباشرة من المتاجر وسلاسل التوريد الكبرى.

طرق الشراء.. كيف تتسوق بذكاء؟

تنقسم آليات الشراء في هذا الموسم إلى مسارين رئيسيين يوفران بدائل مريحة لكل فئات المستهلكين:

1. الشراء التقليدي (عبر المتاجر الفعلية): النزول المباشر للمحال والأسواق التجارية لمعاينة المنتجات وفحصها ذاتياً قبل الدفع والاطلاع على الأسعار المعلنة.

الجمعة البيضاء بالإمارات

2. التسوق الرقمي (أونلاين): الاعتماد على منصات التجارة الإلكترونية، وتطبيقات الهواتف الذكية الرسمية، والصفحات الموثقة للمتاجر على وسائل التواصل الاجتماعي.

ضوابط "حماية المستهلك" وغرامات تصل لمليوني جنيه

 في إطار حماية حقوق المواطنين وضمان جدية العروض، أعلن إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، عن وضع ضوابط حاسمة لمنع أي ممارسات تضليلية أو عروض وهمية. وأكد الجهاز على إلزام الموردين بالقواعد التالية:

• الشفافية في الأسعار: ضرورة الإعلان بوضوح عن سعر المنتج قبل التخفيض وبعده مع بيان نسبة الخصم الحقيقية.

• الفاتورة القانونية: إلزام المتاجر بإصدار فاتورة واضحة تثبت التعامل دون تحميل المستهلك أي أعباء مالية إضافية.

إقبال كبير من المصريين على المولات فى الجمعة البيضاء

• كفالة حقوق الاسترجاع: بقاء حقوق المستهلك في الاستبدال والاسترجاع مكفولة بالكامل ومحمية بقوة القانون دون انتقاص.

• عقوبات رادعة: توعد الجهاز التجار المخالفين والمنصات التي تروج لخصومات وهمية بعقوبات حاسمة وغرامات مالية ضخمة تصل إلى مليوني جنيه.

5 نصائح ذهبية للمواطنين قبل الشراء أونلاين

وأصدر خبراء الاقتصاد ومسؤولو الرقابة بـ جهاز حماية المستهلك دليلاً استرشادياً موجزاً للمواطنين لضمان تجربة تسوق آمنة وخالية من الخداع:

• قارن الأسعار مبكراً: تتبع أسعار السلع التي ترغب في شرائها الآن لمقارنتها بالعروض المطروحة في نوفمبر للتأكد من جدية الخصم.

• تأكد من هوية البائع: اشترِ فقط من المنصات والمحال المعروفة ذات السمعة الطيبة وتجنب الصفحات المجهولة على منصات التواصل.

• راجع شروط العرض: اقرأ بدقة تفاصيل المنتج، شروط الضمان، وسياسة الاسترجاع الخاصة بالمنصة قبل إتمام عملية الدفع.

الجمعة البيضاء

• احمِ بياناتك البنكية: لا تشارك بيانات بطاقتك الائتمانية أو الأرقام السرية مع أي جهات غير موثوقة لحماية نفسك من الاحتيال الرقمي.

• احتفظ بإثباتات الشراء: تمسك بالحصول على الفاتورة، واحتفظ بلقطات شاشة (Screenshots) تفصيلية لبيانات طلبك والسعر المعلن وقت الشراء.

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