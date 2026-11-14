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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

بالخطوات.. طريقة الاستعلام الإلكتروني عن الأحكام الجنائية

الأحكام القضائية
الأحكام القضائية
قسم الخدمات

​في إطار جهود الدولة المستمرة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية لتكون أكثر سهولة وسرعة، أُتيحت خدمة إلكترونية جديدة تتيح للمواطنين معرفة موقفهم القضائي بسهولة وأمان من خلال الاستعلام عن الأحكام الجنائية.

وتهدف هذه الخدمة إلى توفير الوقت والجهد، وتعزيز مبدأ العدالة الرقمية.  

​خطوات استخدام الخدمة

و​تتم عملية الاستعلام الرقمي عبر خطوات بسيطة وممنهجة تتضمن الآتي:

الاستعلام عن الأحكام الجنائية بالرقم القومي بالموبيل

​الدخول للبوابة: زيارة البوابة الإلكترونية الرسمية للنيابة العامة المصرية.  

​التحقق من الهوية: تسجيل الدخول عبر منظومة الهوية الرقمية (بالتعاون مع وزارة الاتصالات).  

​الاستعلام الرقمي: إدخال الرقم القومي للاطلاع المباشر على الأحكام المسجلة الخاصة بك.  

​أهداف الخدمة والتحول الرقمي

و​تأتي هذه الخدمة لتحقيق عدة أهداف رئيسية، أبرزها:

​التيسير على المواطنين.  

​تعزيز العدالة الرقمية والأمان.  

​تنبيه هام للمواطنين

بالخطوات.. الاستعلام عن الأحكام الجنائية بالرقم القومي بالموبيل

و​تؤكد الجهات المعنية أن نتيجة الاستعلام الإلكتروني تُعد للعلم والاستعلام فقط، ولا تُعد بديلًا عن الشهادات أو المستخرجات الرسمية الصادرة من الجهات المختصة.

​الاستعلام عن الأحكام الجنائية وأحكام الأسرة عبر “مصر الرقمية”

​وتواصل منصة «مصر الرقمية» تقديم خدماتها الإلكترونية المتاحة للمواطنين على مدار الساعة، والتي تهدف إلى توفير الوقت والجهد وتخفيف التكدس عن الجهات القضائية والشرطية، وتأتي في مقدمة هذه الخدمات خدمة الاستعلام عن الأحكام الجنائية وقضايا محاكم الأسرة بكل سهولة ويسر.

الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام

​خطوات الاستعلام عن الأحكام الجنائية

و​تتيح منصة مصر الرقمية للمواطنين إمكانية الاستعلام عن الأحكام الجنائية المسجلة ضدهم أو المتابعة القضائية إلكترونياً، وذلك من خلال الخطوات التالية:

​الدخول على الموقع الرسمي لمنصة «مصر الرقمية» عبر المتصفح.

​تسجيل الدخول باستخدام الحساب الشخصي (الرقم القومي وكلمة المرور)، أو إنشاء حساب جديد في حال عدم وجود حساب سابق.

​اختيار تبويب «القضايا» من قائمة الخدمات المتاحة.

​الضغط على خدمة «الاستعلام عن الأحكام الجنائية» أو الخدمات المرتبطة بقطاع المحاكم والنيابات.

تنفيذ الأحكام القضائية

​إدخال البيانات المطلوبة بدقة (مثل الرقم القومي والبيانات الشخصية).

​الضغط على "استعلام" لتظهر النتيجة وحالة الأحكام المسجلة فوراً.

​الاستعلام عن قضايا وأحكام الأسرة

​وفي السياق ذاته، وفرت المنصة خدمة مخصصة لمتابعة قضايا محاكم الأسرة والنزاعات المرتبطة بالأحوال الشخصية، بما يسهل على المتقاضين معرفة مواعيد الجلسات وقرارات الأحكام الصادرة دون الحاجة للذهاب إلى المقار القضائية، وتتمثل الخطوات في:

​الدخول على منصة «مصر الرقمية» وتسجيل الدخول.

​الانتقال إلى قسم خدمات «محاكم الأسرة» أو القضايا المدنية.

الاستعلام عن الأحكام الجنائية بالرقم القومي بالموبيل

​اختيار الخدمة المراد الاستعلام عنها (مثل الاستعلام عن موقف دعوى أو منطوق حكم).

​إدخال بيانات القضية المطلوبة (رقم القضية، السنة، والدرجة القضائية أو المحكمة المختصة).

​الضغط على "بحث" لعرض كافة التفاصيل الخاصة بالقضية والقرارات الصادرة فيها.

الأحكام الجنائية الأحكام القضائية استعلام عن الأحكام بوابة مصر الرقمية بوابة النيابة استعلام إلكتروني

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