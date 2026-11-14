حملات مكثفة لرفع كفاءة النظافة في بولاق الدكرور

قامت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة بالتنسيق مع رئاسة حي بولاق الدكرور بقيادة المهندس طه عبد الصادق رئيس الحي، برفع كفاءة النظافة بنطاق حي بولاق وذلك طبقا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة لتحسين مستوى النظافة والمظهر العام بنطاق احياء الجيزة.

ووجه اللواء محمد الضبيعي رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة بتكثيف حملات النظافة والدفع بالمعدات والسيارات وفرق عمال نظافه ومعهم السيارة المكبس لتفريغ صناديق القمامة.

وبناء عليه أكد وليد كشيك نائب رئيس الهيئة، بأن الحملات أسفرت عن رفع مخلفات النظافة بشارع كفر طهرمس وشارع ترعة الزمر وشارع ترعة عبد العال وشارع العشرين وشارع ناهيا، ويأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة لتحسين الرؤية البصرية واستجابة سريعة لشكاوى المواطنين وتعزيز مستوى الخدمات والمظهر العام بنطاق أحياء الجيزة.