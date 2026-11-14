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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة بنها الأهلية يستعرض أهمية الطاقة الخضراء أمام مؤتمر الصين وإفريقيا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
إبراهيم الهواري

شارك الدكتور تامر سمير، رئيس جامعة بنها الأهلية، في فعاليات مؤتمر الصين–إفريقيا للتعليم والتدريب التقني والمهني، الذي انطلقت أعماله، بالعاصمة الصينية بكين، بمشاركة نائب وزير التعليم العالي الصيني، وعدد من الخبراء والمتخصصين في مجالات التعليم والتدريب والتنمية الصناعية.

وقال الدكتور تامر سمير إن مشاركة جامعة بنها الأهلية في المؤتمر تأتى في إطار استراتيجيتها لتعزيز الانفتاح على المؤسسات التعليمية والبحثية الدولية، وتوسيع نطاق التعاون الأكاديمي والصناعي، والاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية في تطوير التعليم والتدريب التقني والمهني، بما يفتح آفاقا جديدة للتعاون المشترك بين مصر والصين والدول الإفريقية.

وشهدت فعاليات المؤتمر إلقاء الدكتور تامر سمير محاضرة علمية بعنوان «دور الطاقة الخضراء في تعزيز التكامل بين الصناعة والتعليم» (The Role of Green Energy in Promoting Industry-Education Integration)، تناول خلالها رؤية جامعة بنها الأهلية لتطوير منظومة التعليم الجامعي، وتعزيز ارتباط البرامج الأكاديمية والتدريبية باحتياجات القطاعات الصناعية، في ضوء التحولات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل والتطورات التكنولوجية العالمية.

واستعرض رئيس الجامعة أهمية التوسع في مجالات الطاقة الخضراء والتكنولوجيا المستدامة، باعتبارها من القطاعات الواعدة التي تتطلب إعداد كوادر بشرية تمتلك المهارات والمعارف اللازمة، مؤكدا أهمية بناء جسور التواصل والتكامل بين المؤسسات التعليمية ومجتمع الصناعة، بما يتيح مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات الإنتاج والتشغيل.

كما تناولت المحاضرة دور الشراكات بين الجامعات والمؤسسات الصناعية في دعم الابتكار ونقل التكنولوجيا وتطوير المهارات المهنية والتخصصية، بما يسهم في رفع كفاءة الخريجين وتعزيز قدرتهم على المنافسة في سوق العمل، فضلا عن دعم توجهات التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

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