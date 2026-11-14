باشتراك واحد طول العام.. تفاصيل وشروط استخراج تصريح زيارة الآثار

​​في إطار جهود الدولة لتشجيع السياحة الداخلية ونشر الوعي الأثري والثقافي بين مختلف فئات المجتمع، أتاح المجلس الأعلى للآثار تصريح زيارة سنوي يتيح للمواطنين استكشاف المعالم الأثرية والمتاحف المصرية طوال العام باشتراك رمزي موحد.

​تكلفة الاشتراك

و​تختلف رسوم استخراج التصريح السنوي بحسب الفئة العمرية والتعليمية لتشجيع الطلاب والكبار على حد سواء، حيث جاءت الأسعار كالتالي:

​طلاب المدارس: 50 جنيهاً فقط في السنة.

​الكبار: 400 جنيه في السنة.

​الأوراق المطلوبة لاستخراج التصريح

و​للحصول على التصريح، يجب توفير المستندات الآتية:

​صورة شخصية.

​صورة البطاقة الشخصية، أو شهادة الميلاد لمن هم دون 15 سنة.

​مواعيد وإجراءات التقديم

​مكان استخراج الاشتراكات: مقر المجلس الأعلى للآثار (العباسية).

​ساعات العمل: من الساعة 9 صباحاً إلى 3 عصراً.

​مدة الاستلام: يتم استلام التصريح بعد 10 أيام من تاريخ تقديم الطلب.

​استثناءات الاشتراك (معالم لا يشملها التصريح)

​يُرجى العلم أن التصريح يتيح زيارة جميع المتاحف والمواقع الأثرية المفتوحة لزيارة مصر لمدة عام، باستثناء المعالم التالية التي لا يشملها الاشتراك:

​المتحف المصري الكبير.

​المتحف القومي للحضارة.

​مقبرة نفرتاري بالأقصر.

​مقابر وادي الملوك.

​بالتوقيت الشتوي 2026.. تعرف على المواعيد الرسمية لفتح وغلق المحلات والمطاعم والورش

​في إطار خطة الدولة لتنظيم المواعيد التجارية وترشيد استهلاك الطاقة، أعلنت الجهات المعنية عن المواعيد الرسمية لفتح وغلق المحلات والمطاعم والورش بالتوقيت الشتوي لعام 2026. ويهدف هذا التنظيم إلى تحقيق الانضباط في الشارع المصري، والحد من التكدس المروري، وتوفير بيئة مناسبة لراحة المواطنين.

​وفيما يلي تفاصيل المواعيد المقررة لكل قطاع:

​1. المحلات والمولات التجارية

​تلتزم المحلات والموالات التجارية بالمواعيد التالية:

​تفتح أبوابها يومياً من الساعة 7 صباحاً وتغلق في تمام الساعة 10 مساءً.

​يتم مد العمل ساعة إضافية لتغلق المحلات في الساعة 11 مساءً وذلك أيام الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والعطلات الرسمية.

​2. المطاعم والكافيهات والبازارات

​حظيت قطاعات المطاعم والكافيهات بتنسيق خاص نظراً لطبيعة عملها الخدمية:

​تبدأ العمل يومياً من الساعة 5 صباحاً وتستمر حتى 12 منتصف الليل.

​يتم مد العمل حتى الساعة 1 صباحاً يومي الخميس والجمعة وفي الإجازات والعطلات الرسمية.

​خدمات التوصيل (التدليفري) والتيك أواي: مستمرة وتعمل على مدار 24 ساعة لتلبية احتياجات المواطنين في أي وقت.

​3. الورش والأعمال الحرفية

​حرصاً على الهدوء داخل الكتل السكنية وراثة السكان، جاءت مواعيد الورش الحرفية كالتالي:

​تعمل الورش داخل الكتل السكنية من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 6 مساءً.

​الاستثناءات: تم استثناء الورش الموجودة على الطرق الرئيسية ومحطات الوقود، بالإضافة إلى الورش التي تقدم خدمات عاجلة للمواطنين لضمان استمرار المرافق الحيوية دون إزعاج.