تعرف على أسعار الدواجن والطيور في الأسواق

شهدت أسعار الدواجن والطيور ومخلفاتها اليوم السبت 14 نوفمبر 2026 تبايناً ملحوظاً، وسط عروض ترويجية وتخفيضات كبيرة عند شراء الكميات (الجملة)، وهو ما يُلبي احتياجات الأسر المصرية بمختلف شرائحها.
أسعار الفراخ بمختلف أنواعها
الفراخ البيضاء: سجل سعر الكيلو الفردي 85 جنيهًا، بينما يصل سعر الـ 10 كيلو إلى 799 جنيهًا.
الفراخ البلدي: بلغ سعر الكيلو 110 جنيهات، ووصل سعر الـ 10 كيلو إلى 999 جنيهًا.
الفراخ البلدي الصعيدي: استقر سعر الكيلو عند 130 جنيهًا.
فراخ بلدي للحشو: سجل الكيلو 130 جنيهًا.
أمهات أبيض: بلغ سعر الكيلو 80 جنيهًا.
عرض العتاقي: طرح 5 فرخات (وزن كيلو ونص للفرخة) بسعر إجمالي 500 جنيه.
أسعار البط، الرومي، والطيور الأخرى
البط البلدي: سجل سعر الكيلو 130 جنيهًا.
الرومي البلدي: بلغ سعر الكيلو 150 جنيهًا.
الوز الشامورت: سجل سعر الكيلو 120 جنيهًا.
الحمام الجامبو: بلغ سعر الجوز 220 جنيهًا.
الأرانب البلدي: استقر سعر الكيلو عند 130 جنيهًا.
أسعار الأجزاء والمنتجات المصنعة وعروض الكميات
البانيه: بلغ سعر الكيلو 220 جنيهًا، بينما يوفر عرض الـ 5 كيلو نحو 999 جنيهًا.
الأوراك: سجل الكيلو 90 جنيهًا، ويبلغ سعر الـ 5 كيلو 400 جنيه.
الشيش طاووك: بلغ سعر الكيلو 200 جنيه، وعرض الـ 3 كيلو بـ 499 جنيهًا.
شاورما الفراخ: سجل الكيلو 200 جنيه، وعرض الـ 3 كيلو بـ 499 جنيهًا.
الدبابيس: بلغ سعر الكيلو 120 جنيهًا، وعرض الـ 5 كيلو بـ 500 جنيه.
الحمام الكدب: سجل الكيلو 120 جنيهًا، وعرض الـ 5 كيلو بـ 500 جنيه.
الصدور بالعظم: بلغ سعر الكيلو 120 جنيهًا، وعرض الـ 5 كيلو بـ 500 جنيه.
الكبد والقوانص: سجل الكيلو 100 جنيه، وعرض الـ 2.5 كيلو بـ 200 جنيه.
الأجنحة والوينجز: بلغ سعر الكيلو 50 جنيهًا.