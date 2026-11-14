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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

تعرف على أسعار الدواجن والطيور في الأسواق

الدواجن
الدواجن
قسم الخدمات

​شهدت أسعار الدواجن والطيور ومخلفاتها اليوم السبت 14 نوفمبر 2026 تبايناً ملحوظاً، وسط عروض ترويجية وتخفيضات كبيرة عند شراء الكميات (الجملة)، وهو ما يُلبي احتياجات الأسر المصرية بمختلف شرائحها.

​أسعار الفراخ بمختلف أنواعها

​الفراخ البيضاء: سجل سعر الكيلو الفردي 85 جنيهًا، بينما يصل سعر الـ 10 كيلو إلى 799 جنيهًا.

الفراخ البيضاء ترتفع 4 جنيهات.. تعرف على أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد

​الفراخ البلدي: بلغ سعر الكيلو 110 جنيهات، ووصل سعر الـ 10 كيلو إلى 999 جنيهًا.

​الفراخ البلدي الصعيدي: استقر سعر الكيلو عند 130 جنيهًا.

​فراخ بلدي للحشو: سجل الكيلو 130 جنيهًا.

​أمهات أبيض: بلغ سعر الكيلو 80 جنيهًا.

​عرض العتاقي: طرح 5 فرخات (وزن كيلو ونص للفرخة) بسعر إجمالي 500 جنيه.

اسعار الدواجن اليوم

​أسعار البط، الرومي، والطيور الأخرى

​البط البلدي: سجل سعر الكيلو 130 جنيهًا.

​الرومي البلدي: بلغ سعر الكيلو 150 جنيهًا.

​الوز الشامورت: سجل سعر الكيلو 120 جنيهًا.

​الحمام الجامبو: بلغ سعر الجوز 220 جنيهًا.

​الأرانب البلدي: استقر سعر الكيلو عند 130 جنيهًا.

​أسعار الأجزاء والمنتجات المصنعة وعروض الكميات

​البانيه: بلغ سعر الكيلو 220 جنيهًا، بينما يوفر عرض الـ 5 كيلو نحو 999 جنيهًا.

اسعار الدواجن اليوم

​الأوراك: سجل الكيلو 90 جنيهًا، ويبلغ سعر الـ 5 كيلو 400 جنيه.

​الشيش طاووك: بلغ سعر الكيلو 200 جنيه، وعرض الـ 3 كيلو بـ 499 جنيهًا.

​شاورما الفراخ: سجل الكيلو 200 جنيه، وعرض الـ 3 كيلو بـ 499 جنيهًا.

​الدبابيس: بلغ سعر الكيلو 120 جنيهًا، وعرض الـ 5 كيلو بـ 500 جنيه.

​الحمام الكدب: سجل الكيلو 120 جنيهًا، وعرض الـ 5 كيلو بـ 500 جنيه.

الدواجن

​الصدور بالعظم: بلغ سعر الكيلو 120 جنيهًا، وعرض الـ 5 كيلو بـ 500 جنيه.

​الكبد والقوانص: سجل الكيلو 100 جنيه، وعرض الـ 2.5 كيلو بـ 200 جنيه.

​الأجنحة والوينجز: بلغ سعر الكيلو 50 جنيهًا.

أسعار الدواجن أسعار الطيور سوق الدواجن سعر البانيه الفراخ

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