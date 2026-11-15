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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عفاف شعيب: أحمد عز يذكرني بالفنان الراحل محمود عبد العزيز

عفاف شعيب
عفاف شعيب
منار نور

كشفت الفنانة عفاف شعيب عن الفنانين الذين ترى أنهم يمتلكون بعض السمات الفنية التي تذكرها بمسيرة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، مشيدة بموهبة كل من كريم عبد العزيز وأحمد عز، إلى جانب كريم محمود عبد العزيز.

وقالت عفاف شعيب، خلال استضافتها ببرنامج «الحكاية من البداية»، الذي تقدمه الإعلامية أميرة مجدي عبر شاشة قناة المحور، إن كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز يتمتعان بموهبة مميزة وأخلاق عالية، كما أثنت على أداء الفنان أحمد عز، مؤكدة أنه ممثل متميز للغاية.

وأوضحت أنها تجد في أحمد عز بعض الملامح التي تذكرها بالفنان الراحل محمود عبد العزيز، لكنها شددت على أن لكل فنان شخصيته الفنية المستقلة وبصمته الخاصة، ولا يمكن أن يكون هناك تطابق كامل بين فنان وآخر.

وأكدت عفاف شعيب أن نجوم الزمن الجميل لن يتكرروا، مشيرة إلى صعوبة ظهور فنانين يحملون نفس الحضور والتميز الذي تمتع به نجوم كبار مثل رشدي أباظة وعمر الشريف وسعاد حسني، مؤكدة أن لكل منهم مكانة استثنائية وتفردًا لا يمكن تعويضه.

عفاف شعيب احمد زكي محمود عبد العزيز

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