عفاف شعيب تكشف الفنانين الأقرب لامتداد مسيرة محمود عبد العزيز: كريم عبد العزيز وأحمد عز

كشفت الفنانة عفاف شعيب عن رأيها في الفنانين الذين ترى أنهم يمتلكون بعض ملامح مسيرة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، مشيدة بأداء الفنانين كريم عبد العزيز وأحمد عز.

وقالت عفاف شعيب، خلال لقائها ببرنامج «الحكاية من البداية»، تقديم الإعلامية أميرة مجدي، المذاع عبر شاشة قناة المحور، إن كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز فنانان متميزان ويتمتعان بأخلاق عالية، كما أشادت بالفنان أحمد عز، مؤكدة أنه ممثل جيد للغاية.

وأضافت أنها ترى في أحمد عز بعض الملامح التي تذكرها بالفنان محمود عبد العزيز، مشيرة إلى أن كل فنان له شخصيته وبصمته الخاصة، ولا يمكن أن يأتي فنان يشبه آخر بشكل كامل.

وتابعت أن الجمهور لن يستطيع أن يجد نسخة أخرى من نجوم الزمن الجميل، قائلة إن أحدًا لن يستطيع أن يأتي بفنان يشبه رشدي أباظة أو عمر الشريف أو سعاد حسني، فلكل منهم مكانته وتفرده الفني.