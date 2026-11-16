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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ياسر جلال وخالد سليم يشعلان كواليس مسلسل القناع بأغاني عبد الحليم

ياسر جلال وخالد سليم
ياسر جلال وخالد سليم
يمنى عبد الظاهر

نشر الفنان ياسر جلال عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام» مقطع فيديو جمعه بالفنان خالد سليم من كواليس تصوير مسلسل «القناع»، ظهرا خلاله وهما يتبادلان غناء أغنية «شغلوني» للعندليب عبدالحليم حافظ، وسط أجواء من الضحك والمرح.

وسيطرت حالة من البهجة والانسجام على كواليس العمل، المقرر عرضه ضمن منافسات موسم دراما رمضان 2027، حيث عكس الفيديو روح الصداقة والتفاهم الفني التي تجمع ياسر جلال وخالد سليم خلف الكاميرات.

https://www.instagram.com/reel/DfxWU-JIEhh/?psln=ZW5pM3ltY3FldDA4

وتدور أحداث مسلسل «القناع» في إطار من الغموض والتشويق النفسي، حول طبيب نفسي يستقبل مجموعة من المرضى داخل عيادته، لتبدأ رحلته مع حكايات غريبة عن أحلام متكررة تحمل الكثير من الأسرار والألغاز، لكن سرعان ما تتجاوز هذه الروايات حدود عمله المهني، لتتشابك مع حياته الشخصية، وتضعه في مواجهة سلسلة من الأحداث الغامضة والصراعات المتلاحقة، التي تقلب حياته رأسًا على عقب.

ويضم المسلسل نخبة من النجوم هما ياسر جلال وخالد سليم، بسمة، وميرهان حسين، وهيدي كرم، ودعاء حكم، وفاتن سعيد، وميشيل مساك، وتوانا الجوهري، ودعاء حكم والعمل من تأليف محمد السوري، وإخراج هشام الرشيدي.
 

الفنان ياسر جلال خالد سليم مسلسل «القناع شغلوني للعندليب عبدالحليم حافظ موسم دراما رمضان 2027 وهيدي كرم محمد السوري

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