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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يتابع حملات الطب البيطري لمواجهة الكلاب الضالة بمدينة طلخا

حملة بيطرية
حملة بيطرية
همت الحسينى

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، جهود مديرية الطب البيطري، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في تنفيذ حملات التعامل مع الكلاب الضالة بمدينة طلخا، وذلك استجابةً لشكاوى المواطنين بشأن انتشارها، واتخاذ الإجراءات البيطرية والوقائية اللازمة للحد من مخاطرها، حفاظًا على سلامة المواطنين والصحة العامة.

وتأتي هذه الحملات في إطار الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين التي يرصدها مركز الرصد التابع لإدارة العلاقات العامة والإعلام بديوان عام المحافظة، بشأن انتشار الكلاب الضالة بعدد من المناطق، وما تمثله من مصدر قلق ومخاوف على سلامة المواطنين، خاصة الأطفال وكبار السن، لا سيما خلال ساعات الليل وحتى الساعات الأولى من الصباح، وهو ما يستدعي تكثيف جهود الجهات المعنية وسرعة التعامل مع الشكاوى الواردة.

فذت مديرية الطب البيطري، حملة ميدانية بمدينة طلخا، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في إطار جهود المحافظة لمواجهة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، وتطبيق الإجراءات البيطرية والوقائية المقررة، وفقًا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السعار والتصدي لمخاطر الكلاب الضالة، بما يسهم في الحد من المخاطر المرتبطة بها وحماية الصحة العامة.

وجرى تنفيذ الحملة باستخدام سيارات المحافظة المجهزة، وبمشاركة الأطباء البيطريين والعمال المدربين، وفي إطار التنسيق الكامل بين الجهات المعنية، مع التركيز على المناطق التي وردت بشأنها شكاوى من المواطنين، والالتزام بالضوابط والإجراءات المنظمة.

ولاقت الحملة استحسانًا من المواطنين، الذين أعربوا عن تقديرهم لسرعة استجابة المحافظة لشكاواهم والتحرك الميداني للتعامل مع المشكلة، مؤكدين أهمية استمرار هذه الحملات وتكثيفها بصورة منتظمة لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وأكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، استمرار حملات التعامل مع الكلاب الضالة بالتنسيق بين مديرية الطب البيطري والجهات المعنية، وفق خطة عمل تستهدف المناطق الأكثر احتياجًا، مع إعطاء الأولوية للمناطق التي تتكرر بها شكاوى المواطنين أو تسجل حالات عقر، واتخاذ التدابير البيطرية والوقائية اللازمة للحد من المخاطر وحماية أرواح المواطنين.

وشدد المحافظ على ضرورة سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، والتعامل معها بجدية، ومواصلة التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، بما يعزز إجراءات السلامة العامة ويحافظ على صحة المواطنين، ويضمن التعامل الفعال مع المشكلات التي تمس حياتهم اليومية.

الدقهلية حمله محافظة محافظ

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