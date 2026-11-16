صقر 179.. دمياط تستعد للتدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث

تفقد الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، اليوم، المنطقة المقترحة لإقامة الاصطفاف بمدينة رأس البر، لمتابعة الاستعدادات الجارية لتنفيذ التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث «صقر 179»، والمقرر إطلاقه يناير عام 2027.

واطلع المحافظ خلال الجولة على الموقع المخصص للاصطفاف، وناقش التجهيزات والاستعدادات المطلوبة، مؤكدًا ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية، والانتهاء من كافة التجهيزات وفقًا للجدول الزمني المحدد.

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة إدارة الأزمات والطوارئ، ورفع درجات الاستعداد والتأهب، وتنمية مهارات الكوادر البشرية، لرفع قدرتها على مواجهة المواقف الطارئة والحد من آثارها والحفاظ على الأرواح والممتلكات.