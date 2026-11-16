كلوب في اختبار ناري أمام تشافي.. ألمانيا تقاتل للبقاء وهولندا تترقب حسم الصدارة بقمة برلين

تتجه الأنظار مساء اليوم إلى الملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين، حيث المواجهة المرتقبة بين منتخبي ألمانيا وهولندا، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية موسم 2026-2027.

وتحمل المباراة أهمية كبيرة للمنتخبين، إذ يدخل المنتخب الألماني المواجهة بشعار لا بديل عن الفوز، مستغلًا عاملي الأرض والجمهور، من أجل انتزاع بطاقة التأهل، بينما يحتاج المنتخب الهولندي إلى نقطة واحدة فقط لحسم صدارة المجموعة والتأهل.

موقف ألمانيا وهولندا في المجموعة الثانية

يتصدر منتخب هولندا جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، بينما يحتل منتخب اليونان المركز الثاني برصيد 8 نقاط، بالتساوي مع المنتخب الألماني صاحب المركز الثالث، فيما يتذيل منتخب صربيا الترتيب دون رصيد من النقاط.

ويخوض يورجن كلوب اختبارًا صعبًا مع المنتخب الألماني، حيث لا يملك رفاهية إهدار النقاط، ويحتاج إلى تحقيق الانتصار من أجل تعزيز فرصه في التأهل، في مواجهة يسعى خلالها لاستغلال الدعم الجماهيري.

على الجانب الآخر، يخوض تشافي، المدير الفني الجديد لمنتخب هولندا، تحديًا مهمًا منذ توليه المسؤولية، إذ يتطلع إلى قيادة الطواحين لحسم صدارة المجموعة والخروج بنتيجة إيجابية من قلب برلين.

موعد مباراة ألمانيا وهولندا

تنطلق مباراة ألمانيا وهولندا اليوم في تمام الساعة التاسعة و45 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، على أرضية الملعب الأولمبي بالعاصمة الألمانية برلين.

طاقم تحكيم مباراة ألمانيا وهولندا

أسندت لجنة الحكام إدارة المباراة إلى طاقم تحكيم إسباني بقيادة الحكم أليخاندرو هيرنانديز، بينما يتولى الإيطالي كارلوس ديل سيرو مسؤولية تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR».