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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رئيس اتحاد السلاح: ذهبية أحمد هشام إنجاز كبير.. ونسعى لكسر الحاجز النفسي قبل أولمبياد لوس أنجلوس

طارق الحسيني
طارق الحسيني
عبدالله هشام

أعرب طارق الحسيني، رئيس الاتحاد المصري للسلاح، عن سعادته بالنتائج التي حققها المنتخب الوطني خلال منافسات بطولة كأس العالم لسلاح السيف، التي اختتمت أمس بالعاصمة الجديدة، مؤكدًا أن تتويج أحمد هشام بالميدالية الذهبية يمثل إنجازًا مهمًا وبداية مبشرة لمستقبل اللاعب في منافسات الكبار.

وقال الحسيني إن البطولة شهدت مستويات فنية قوية ومنافسة كبيرة بين أبطال العالم، مشيرًا إلى أن أحمد هشام قدم أداءً مميزًا واستحق التتويج بالذهب، خاصة أنه لا يزال في بداية مشواره مع منافسات العمومي، حيث يخوض موسمه الثاني في فئة الكبار رغم امتلاكه 20 عامًا فقط.

وأضاف رئيس اتحاد السلاح أن هذه النتيجة تمنح اللاعب دفعة معنوية كبيرة لمواصلة التطور، في ظل امتلاكه إمكانيات واعدة، مشددًا على أن الهدف الأكبر هو مواصلة البناء للوصول إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028 والمنافسة بقوة على تحقيق ميدالية أولمبية لمصر.

وعن تنظيم البطولة، أشاد رئيس اتحاد السلاح باستضافة المنافسات في العاصمة الجديدة، مؤكدًا أن البطولة خرجت بصورة مميزة، وهو ما انعكس في ردود أفعال اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية المشاركة، دون وجود شكاوى تتعلق بالتنظيم أو الخدمات المقدمة للوفود.

وأوضح الحسيني أن نجاح تنظيم البطولات لا يتوقف فقط على جاهزية الصالات والملاعب، وإنما يمتد إلى جودة المرافق والخدمات المصاحبة، مثل غرف اللاعبين والحمامات ومناطق الاستراحة والبوفيهات، وهي أمور شهدت اهتمامًا واضحًا خلال البطولة بالعاصمة الجديدة.

وتحدث رئيس الاتحاد عن مستوى منتخبي مصر لسلاح السيف رجال وسيدات، مؤكدًا امتلاكهما مجموعة مميزة من اللاعبين واللاعبات، وقدرتهما على منافسة كبار المنتخبات العالمية، وهو ما ظهر خلال المواجهات التي خاضها المنتخب في البطولة أمام منتخبات قوية مثل إيطاليا وفرنسا.

وأشار الحسيني إلى أن الفارق في بعض المواجهات لا يرتبط دائمًا بالإمكانات الفنية، وإنما قد تحسمه تفاصيل صغيرة تتعلق بالخبرة والحالة النفسية والتركيز خلال اللحظات الحاسمة، موضحًا أن المنتخب يحتاج إلى التخلص من بعض الحواجز النفسية التي تؤثر أحيانًا على أداء اللاعبين في المباريات الكبرى.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على رضاه عن المستوى الذي ظهر به اللاعبون والنتائج المحققة، مع ضرورة مواصلة العمل وتطوير الأداء، من أجل البناء على المكتسبات الحالية وتحقيق طموحات السلاح المصري خلال المرحلة المقبلة.

طارق الحسيني الاتحاد المصري للسلاح كأس العالم لسلاح السيف أحمد هشام سلاح السيف

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