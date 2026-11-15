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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طارق الحسيني في حوار خاص: ذهبية أحمد هشام بداية الطريق نحو حلم لوس أنجلوس

طارق الحسيني
طارق الحسيني
محمد سمير

في ختام مشهد مميز لبطولة كأس العالم لسلاح السيف بالعاصمة الجديدة، خطف البطل المصري أحمد هشام الأنظار بعدما اعتلى منصة التتويج وحصد الميدالية الذهبية لفردي الرجال، ليؤكد قدرة السلاح المصري على مقارعة أبطال العالم وكتابة فصول جديدة من الإنجازات الدولية.

ولم يكن الإنجاز مجرد ميدالية ذهبية جديدة، بل حمل دلالات مهمة في ظل صغر سن اللاعب، الذي يبلغ 20 عامًا، وخوضه موسمه الثاني في منافسات الكبار، وهو ما يفتح الباب أمام طموحات أكبر خلال السنوات المقبلة، وعلى رأسها التأهل إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028 والمنافسة على ميدالية أولمبية.

وفي حوار خاص لموقع صدى البلد تحدث طارق الحسيني، رئيس الاتحاد المصري للسلاح، عن حصاد البطولة، ورؤيته لمستوى أحمد هشام ومستقبله، وتقييمه لتنظيم المنافسات بالعاصمة الجديدة، كما كشف عن أبرز التحديات التي تواجه منتخبي مصر لسلاح السيف رجال وسيدات في طريق المنافسة مع كبار العالم.

بداية.. كيف تقيّم نتائج المنتخب المصري في بطولة كأس العالم لسلاح السيف بالعاصمة الجديدة؟

الحمد لله، النتائج كانت جيدة للغاية، والبطولة شهدت مستويات فنية قوية ومنافسة كبيرة، وسعداء بما تحقق، خاصة تتويج أحمد هشام بالميدالية الذهبية، وهو من النتائج المميزة التي تعكس تطور مستوى اللاعبين المصريين وقدرتهم على المنافسة عالميًا.

أحمد هشام يبلغ 20 عامًا ونجح في حصد ذهبية فردي الرجال.. كيف ترى هذا الإنجاز ومستقبله؟

أحمد هشام يبشر بالخير، فهو يبلغ 20 عامًا فقط، ويخوض موسمه الثاني في منافسات العمومي، وبالتالي فإن تحقيقه ذهبية كأس العالم في هذا التوقيت أمر مهم للغاية، ويمنحه دفعة كبيرة لمواصلة العمل والتطور.

لدينا طموحات كبيرة مع هذا الجيل، والهدف الأهم هو الوصول إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028، وأن نكون قادرين على المنافسة بقوة وتحقيق ميدالية أولمبية لمصر، ونتمنى أن نواصل العمل بنفس الحماس والطموح خلال المرحلة المقبلة.

بالانتقال إلى التنظيم.. كيف رأيت استضافة البطولة في العاصمة الجديدة؟

الحمد لله، التنظيم كان مميزًا للغاية، وبشهادة اللاعبين والإداريين والمدربين المشاركين في البطولة، لم نتلق أي شكاوى، والمستوى كان ممتازًا.

ودائمًا أؤكد أن نجاح تنظيم البطولات لا يتوقف فقط على وجود صالة مجهزة، فهناك تفاصيل أخرى لا تقل أهمية، وهي المرافق والخدمات المصاحبة، مثل الحمامات وأماكن الاستراحة والخدمات المقدمة للاعبين، وكل هذه الأمور كانت متوفرة بصورة جيدة للغاية في العاصمة الجديدة.

منتخبا مصر لسلاح السيف رجال وسيدات يقدمان مستويات قوية.. هل تعتبرهما من أبرز أسلحة المنتخب الوطني حاليًا؟

بالفعل، نمتلك عناصر قوية في سلاح السيف على مستوى الرجال والسيدات، والمنتخبان قادران على منافسة أفضل المنتخبات العالمية، وإذا نظرنا إلى مستوى الفريقين سنجد تقاربًا كبيرًا في الإمكانيات، وهناك نتائج تؤكد قدرتنا على تحقيق انتصارات أمام مدارس قوية مثل إيطاليا وفرنسا.

لكن في بعض الأحيان تحدث إخفاقات رغم امتلاك اللاعبين الإمكانيات الفنية التي تؤهلهم للفوز، وهو ما يجعلنا نعمل على معالجة بعض التفاصيل التي قد تحسم المواجهات الكبرى.

ما أبرز التحديات التي تواجه لاعبي المنتخب في المباريات الحاسمة أمام أبطال العالم؟

أعتقد أن الجانب النفسي والتركيز من أهم العوامل التي نحتاج إلى العمل عليها. أحيانًا يكون اللاعب متقدمًا في النتيجة بفارق كبير، لكنه يفقد جزءًا من تركيزه أو حماسه في اللحظات الحاسمة، فتتغير نتيجة المباراة.

الموضوع ليس دائمًا متعلقًا بالخبرة أو الإمكانيات الفنية، فهناك تفاصيل صغيرة قد تصنع الفارق، ولذلك نحتاج إلى إعداد اللاعبين نفسيًا بالشكل المناسب، حتى يتمكنوا من الحفاظ على نفس القوة والتركيز طوال المنافسات.

في النهاية.. هل أنت راضٍ عن مستوى المنتخب والنتائج التي تحققت خلال البطولة؟

الحمد لله، راضون عن الأداء والنتائج، والتتويج بذهبية أحمد هشام يمثل خطوة مهمة، لكننا ننظر دائمًا إلى ما هو أبعد من ذلك. هدفنا بناء جيل قادر على المنافسة في البطولات الكبرى، والوصول إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028 بطموحات كبيرة، ونتمنى أن ننجح في تحقيق حلم الميدالية الأولمبية لمصر.

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