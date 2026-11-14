ينافس على الذهب.. أحمد هشام يتأهل لنهائي كأس العالم لسلاح السيف بالعاصمة الجديدة

نجح أحمد هشام، لاعب منتخب مصر لسلاح السيف، في التأهل إلى نهائي منافسات بطولة كأس العالم لسلاح السيف المقامة في العاصمة الجديدة، خلال الفترة من 12 نوفمبر وحتى 15 من نفس الشهر الجاري.

واستطاع هشام مواصلة مشواره المميز بالبطولة بعدما تمكن من الفوز في مباراة نصف النهائي على بطل الولايات المتحدة الأمريكية "داري لوكاشينكو" بنتيجة 15-14 ليحجز مقعده في المباراة النهائية ويضمن الحصول على الميدالية الفضية على الأقل.

ومن المقرر أن يواجه هشام في المباراة النهائية نظيره الروسي "بافيل جراودن" للمنافسة على الميدالية الذهبية.

وافتتح هشام مشواره بالبطولة بالفوز على نظيره بطل اليابان "تامون يوشيدا" بنتيجة 15-7 في دور الـ64 الرئيسي ليتأهل لدور الـ32.

وواصل هشام تألقه وتمكن من الفوز على بطل الصين "شاوتونج لو" في دور الـ32 بنتيجة 15-14 قبل الفوز في ثمن النهائي على نظيره بطل ألمانيا "فريدريك كيندلر" بنتيجة 15-10 ثم تمكن هشام من الفوز في مباراة ربع النهائي على نظيره بطل المجر "كريستيان راب" المصنف الرابع عالميًا بنتيجة 15-13.

يذكر أن اليوم سيشهد ختام منافسات الفردي على أن تقام غدًا منافسات الفرق للرجال والسيدات في اليوم الأخير للبطولة.

ويشارك في البطولة نحو 390 لاعبًا ولاعبة يمثلون 42 دولة من مختلف أنحاء العالم وذلك بعد الثقة التي منحها الاتحاد الدولي للسلاح لمصر بعد النجاح في تنظيم العديد من البطولات خلال السنوات الماضية.