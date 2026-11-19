قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن القمة الثلاثية في شنتشن كانت حدثاً استثنائياً، إذ إن قادة الولايات المتحدة وروسيا والصين لم يلتقوا من قبل في إطار ثلاثي رسمي، لكن لا يوجد أي مؤشر على أنها ستغير الموقف المناهض لأمريكا الذي يتبناه شي جين بينج والرئيس فلاديمير بوتين منذ فترة طويلة، ولن يتمكن الرئيس ترامب من بناء نفس النوع من العلاقة مع أي منهما التي تجمعهما ببعضهما البعض.

شي وبوتين يتقاسمان رؤية انتزاع نفوذ أمريكا

شارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الزعيمين الصيني والروسي في قمة بمدينة شنتشن، رغم أن الرجلين يسعيان، بحسب الصحيفة، إلى عكس انتصار أمريكا في الحرب الباردة.

“تغيرات لم نشهدها منذ 100 عام”

وذكرت الصحيفة أنه في ختام زيارة إلى موسكو قبل أكثر من ثلاث سنوات، وجه الزعيم الصيني شي جين بينج عبارة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باتت تُعرّف رؤية الرجلين وتوجهاتهما.

وقال شي حينها: "الآن هناك تغيرات، لم نشهد مثلها منذ 100 عام، ونحن من يقود هذه التغيرات معاً".

وأوضحت "نيويورك تايمز" أن ما قصده شي هو أن الرجلين ودولتيهما يعملان على تحويل النظام العالمي عبر انتزاع دور أمريكا بوصفها القوة العظمى الوحيدة، والمنتصر بلا منازع في الحرب الباردة.

شعور مشترك بالمظلومية التاريخية

وأضافت الصحيفة أن شي وبوتين يتقاسمان شعوراً بالمظلومية التاريخية تشكل بفعل توسع وهيمنة القوة الأمريكية في العقود الثلاثة التي أعقبت سقوط الاتحاد السوفيتي.

غير أن شي، من منظوره، يرى أن هذا الوضع يتغير، وقد تبنى، محقاً كان أم مخطئاً، رؤية لأمريكا في حالة تراجع نهائي.

شي يكرر عبارته أمام ترامب

وأشارت الصحيفة إلى أن شي استخدم بجرأة عبارة مشابهة حول التغيرات التاريخية في كلمته الافتتاحية في القمة التي جمعته ببوتين وترامب يوم الخميس.

وقال في اللقاء الذي عُقد في شنتشن بالصين: "تحول لم يُشهد منذ قرن يتسارع".

وكان شي قد قال الشيء نفسه لترامب عندما التقيا في بكين في مايو الماضي.

وختمت الصحيفة بأن بوتين أظهر من جانبه حماسه لتحدي الولايات المتحدة من خلال مواصلة غزوه الشامل لأوكرانيا، الذي بدأه في فبراير 2022.