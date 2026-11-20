أكد كوزو تاشيما الرئيس الفخري لاتحاد كرة القدم الياباني، اليوم الجمعة، إن طريقة التعامل مع البطاقة الحمراء التي حصل عليها فولارين بالوجون، مهاجم منتخب أمريكافي كأس العالم، هي التي دفعته للترشح لمنصب رئيس الفيفا ضد جياني إنفانتينو.

علّق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الإيقاف التلقائي لمباراة واحدة للمهاجم بالوجون بسبب حصوله على بطاقة حمراء في يوليو، مما سمح للمهاجم الأمريكي باللعب ضد بلجيكا بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه طلب شخصيًا من الرئيس إنفانتينو مراجعة العقوبة، أثار القرار رد فعل عنيف وسريع، إلى جانب محاولة فاشلة لبيع حصة في بطولات الفيفا، مما أدى إلى تأجيج المعارضة لإعادة انتخاب إنفانتينو رئيسا.

قال تاشيما إنه يريد استعادة الثقة في الفيفا، مشيرًا إلى أوجه التشابه مع عام 2016، عندما تولى إنفانتينو المسؤولية بعد فضيحة فساد.

وقال تاشيما في مؤتمر صحفي: “قبل عشر سنوات حدث شيء مماثل، وأصبح السيد إنفانتينو رئيسًا لإصلاح الأمور وتحسينها”

وأضاف: “لقد قام بالتأكيد بأشياء رائعة، ولكن في هذا العام، 2026، وبعد عشر سنوات، حدثت أحداث تجاهلت الحكم.”

وتابع: "لقد عملتُ في مجال كرة القدم، وخاصةً كلاعب ومدرب، ولذلك، لا يمكنني بأي حال من الأحوال قبول طرد بالوجون، علاوة على ذلك، لم يُقدّم أي تفسير حتى الآن، شعرتُ باستياء شديد حيال هذا الأمر، ولهذا السبب قررتُ الوقوف هنا".

في أعقاب حادثة بالوجون، قالت لجنة الانضباط التابعة للفيفا إن لديها السلطة لتعليق عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة، وأنها تعمل بشكل مستقل ، فيما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الشهر الماضي أنه سيعدل القاعدة في قانون الانضباط الخاص به والتي تسمح بإلغاء الحظر.

ستكون الانتخابات، المقرر إجراؤها في مارس من العام المقبل، هي المرة الأولى منذ فوزه بالمنصب في عام 2016 التي يواجه فيها إنفانتينو تحديًا بعد إعادة انتخابه بالتزكية في عامي 2019 و2023، وسط منافسة شرسة مع فيليب ديالو رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، و كوزو تاشيما الرئيس الفخري لاتحاد كرة القدم الياباني.