أعلنت إدارة نجع حمادي التعليمية بمحافظة قنا عن وصول الشهادات الدولية المعتمدة لطلاب الصف الأول الثانوي العام الذين نجحوا في اجتياز اختبار «توفاس» TOFAS للعام الدراسي 2026 / 2027، والبالغ عددهم 90 طالبًا وطالبة بمختلف مدارس الإدارة التعليمية.

وأوضح أحمد يوسف جاد المولى، مدير قسم التعليم الثانوي، أن اختبار «TOFAS» يُعد تقييمًا دوليًا موحدًا يهدف إلى قياس مهارات الطلاب في مجالات البرمجة، بدءًا من اللغات المرئية وحتى لغة بايثون Python، إلى جانب مهارات الحساب.



وقال جاد المولى إن المجتازين يحصلون على شهادة معتمدة من مؤسسة «SPRIX» اليابانية، حيث يُطبَّق الاختبار في مصر لطلاب الصف الأول الثانوي ضمن مقرر البرمجة والذكاء الاصطناعي عبر منصتي «SPRIX» و«كوريو» Qureo.

من جانبه، قدّم محمد يوسف الزقيم، مدير إدارة نجع حمادى التعليمية، التهنئة للطلاب المتفوقين الذين اجتازوا الاختبار بنجاح، معربًا عن فخره بالمستوى المتميز الذي أظهره أبناء الإدارة في هذا التقييم الدولي.

وأكد الزقيم الأهمية الاستراتيجية لمادة البرمجة والذكاء الاصطناعي في بناء جيل قادر على مواكبة متطلبات العصر الرقمي والثورة التكنولوجية المتسارعة.

وأوضح مدير إدارة نجع حمادى التعليمية أن إتقان مهارات التفكير المنطقي والبرمجي لم يعد رفاهية، بل أصبح ركيزة أساسية لتأهيل الطلاب لسوق العمل المستقبلي، وتنمية قدراتهم على الابتكار وحل المشكلات بأساليب علمية حديثة.

