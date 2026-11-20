تشارك وزارة الأوقاف في إحياء اليوم العالمي للطفل، الذي يوافق ٢٠ من نوفمبر من كل عام، وأقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم ٨٣٦ (الدورة التاسعة) الصادر في ١٤ من ديسمبر ١٩٥٤؛ لتعزيز التآخي والتفاهم بين الأطفال، وإذكاء الوعي بقضاياهم، وتحسين رفاههم.

وزارة الأوقاف تشارك إحياء اليوم العالمي للطفل

ويكتسب هذا اليوم أهمية خاصة؛ إذ يتزامن مع ذكرى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل عام ١٩٥٩، واتفاقية حقوق الطفل عام ١٩٨٩.

وتؤكد المناسبة أن الطفل ليس مجرد مستقبل المجتمع، بل هو صاحب حقوق أصيلة يجب صونها ورعايتها في حاضره، بما يضمن له حياة كريمة، ونشأة آمنة، وفرصًا عادلة للتعلم والنمو والإبداع والمشاركة.

ويقرر الإسلام للطفل حقوقًا أصيلة، ويجعل رعايته وحمايته وحسن تنشئته أمانة شرعية ومسئولية إنسانية؛ فنهى عن الإضرار به، فقال تعالى: ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، وأوصى بصيانة حقوق الذرية الضعيفة ورعاية مصالحها، فقال سبحانه: ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ [النساء: ٩]. وجعل سيدنا النبي ﷺ رعاية الأبناء مسئولية يُسأل عنها كل من اؤتمن عليهم، فقال: «كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»؛ متفق عليه، وأكد وجوب العدل بينهم بقوله ﷺ: «اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ»؛ متفق عليه، وجعل الرحمة أساسًا في معاملتهم، فقال ﷺ: «مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ»؛ متفق عليه. ومن ثم، فإن صيانة حقوق الطفل في الإسلام تشمل حمايته من كل أذى، وإحاطته بالرحمة والعدل، وتوفير الرعاية والتربية التي تحفظ كرامته، وتنمي قدراته، وتؤهله لحياة كريمة وآمنة.

وتولي الدولة المصرية اهتمامًا بحماية حقوق الطفل، من خلال منظومة تشريعية ومؤسسية تستهدف توفير الرعاية والحماية والنشأة السليمة؛ فقد صدر قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، وتعديلاته بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨، كما أُطلقت الإستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة ٢٠٢٤–٢٠٢٩، التي تتبنى نهجًا متكاملًا يجمع بين الصحة والتغذية والتعليم المبكر والحماية ودعم الأسرة. ويضطلع المجلس القومي للطفولة والأمومة بدور مهم في متابعة قضايا الأطفال وحماية حقوقهم، من خلال خط نجدة الطفل (١٦٠٠٠)، الذي يتلقى البلاغات المتعلقة بالعنف والإهمال والاستغلال والتحرش والاعتداء وغيرها، ويتابعها ويحيلها إلى الجهات المختصة، إلى جانب خدمات الإبلاغ عبر تطبيق «واتساب» على الرقم (٠١١٠٢١٢١٦٠٠). كما بدأ المجلس التشغيل التجريبي لوحدة «الطفل الآمن»، لتقديم خدمات نفسية واجتماعية وقانونية متكاملة للأطفال المعرضين للخطر، بما يعزز منظومة الحماية والمساندة.

وتعمل وزارة الأوقاف على ترسيخ الوعي بحقوق الطفل ومسئولية المجتمع عن رعايته وحمايته، من خلال برامجها التثقيفية والدعوية؛ إذ أطلقت النسخة المطورة من البرنامج التثقيفي للطفل للعام ٢٠٢٦–٢٠٢٧، الذي بدأ تنفيذه في الأول من أكتوبر ٢٠٢٦ ويستمر حتى مايو ٢٠٢٧، مستهدفًا بناء شخصية متكاملة للطفل، وترسيخ المفاهيم الدينية الصحيحة والقيم الأخلاقية، وتنمية مهارات الحوار والتفكير.

وتتناول خطبة الجمعة اليوم الموافق ٢٠ من نوفمبر ٢٠٢٦، موضوع «حقوق الطفل في الإسلام»، لتأصيل حقوق الطفل شرعًا، وتعزيز وعي المجتمع بمسئوليته تجاه رعايته وتربيته وصيانة حقوقه. وسبق أن أصدرت الوزارة الإصدار الثاني والثلاثين من سلسلة «زاد الأئمة والخطباء» بعنوان «مظاهر عناية الإسلام بالطفولة»، متناولًا حقوق الطفل قبل الولادة وبعدها، وحقوقه في الرعاية والتعليم والتربية والرحمة والحماية.

كما خصصت مجلة «وقاية» عددها الثالث من السنة الثانية، الصادر في يناير ٢٠٢٦، لموضوع «أمانة الطفولة»، متناولًا سبل حماية الأطفال من مخاطر التحرش والإيذاء من الجوانب الشرعية والنفسية والقانونية والتربوية، ودور الأسرة والإعلام في الوقاية والتوعية.

وتؤكد وزارة الأوقاف أن حماية الطفل مسئولية مشتركة تتكامل فيها أدوار الأسرة والمؤسسات التعليمية والدينية والإعلامية ومؤسسات الدولة، وأن رعاية الطفولة لا تقتصر على توفير الاحتياجات الأساسية، بل تشمل بناء بيئة آمنة تحمي الطفل من العنف والإهمال والاستغلال، داخل محيطه الأسري والمجتمعي، وعبر شبكة الإنترنت وخارجها.

كما تمتد هذه المسئولية إلى مساندة الأطفال الذين تعرضوا للأذى، وتوفير الرعاية النفسية والاجتماعية اللازمة لهم، وصون خصوصيتهم وكرامتهم، وحمايتهم من الوصم أو تحميلهم مسئولية ما تعرضوا له. فالطفل الذي يجد الرعاية والرحمة والأمان اليوم، هو إنسان قادر على الإسهام في بناء وطنه وصناعة مستقبله غدًا. حفظ الله أطفالنا، وأنبتهم نباتًا حسنًا، وجعلهم قرة أعين لأسرهم، وذخرًا لوطننا.