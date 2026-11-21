خطف ساديو ماني، لاعب فريق النصر السعودي، الأنظار في السعودية، ولكن خارج المستطيل الأخضر، بعد غيابه عن مباراة العالمي ضد أهلي جدة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن؛ لأسباب عائلية بسبب استقبال مولوده الثاني.

وأثار غياب ماني عن قائمة النصر تساؤلات جماهيرية، خاصة أن اللاعب كان قد سافر مع بعثة الفريق إلى جدة، قبل أن يتضح أن غيابه لم يكن بسبب الإصابة أو قرار فني، وإنما لحصوله على إذن من الجهاز الفني لمغادرة معسكر الفريق والوجود بجوار أسرته بعد ولادة طفله الثاني صباح يوم المباراة.

وأكد الأسترالي آنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لفريق النصر، أن ماني حصل على إجازة بسبب هذه المناسبة، مشيرًا إلى أن الأمور العائلية تأتي في المقام الأول، ومشيدًا بشخصية اللاعب على المستوى الإنساني.

من هي عائشة تامبا زوجة ساديو ماني؟

عائشة تامبا هي زوجة النجم السنغالي ساديو ماني، وتعود أصولها إلى منطقة كازامانس في السنغال، وهي ابنة مهندس معماري، وتنتمي إلى عائلة سنغالية بعيدة عن الأضواء والشهرة.

ارتبط اسم عائشة تامبا بماني بعدما أعلن اللاعب زواجه منها في 7 يناير 2024، خلال حفل خاص أقيم في العاصمة السنغالية داكار، بحضور أفراد العائلتين وعدد من المقربين، وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق مشاركة منتخب السنغال في كأس الأمم الإفريقية.

وكان الزواج قد أثار اهتمامًا واسعًا في وسائل الإعلام العالمية، بسبب فارق العمر بين الطرفين، إذ كانت عائشة تبلغ 18 عامًا وقت الزواج، بينما كان ماني يبلغ 31 عامًا.

قصة زواج ماني وعائشة تامبا

فضل ساديو ماني الحفاظ على حياته الزوجية بعيدًا عن وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، ولم تظهر زوجته كثيرًا في المناسبات العامة، في ظل حرص الثنائي على إبقاء تفاصيل علاقتهما ضمن نطاق الخصوصية العائلية.

ووفقًا لتقارير صحفية نشرتها وسائل إعلام دولية عقب الزواج، فإن عائشة كانت تواصل دراستها في السنغال، وهو ما جعل الثنائي يؤجل بعض ترتيبات حياتهما المشتركة لحين انتهاء التزاماتها التعليمية.

كما أشارت التقارير إلى أن عائشة تنتمي إلى منطقة قريبة من مسقط رأس ماني، وهو ما يعكس ارتباط اللاعب بجذوره وتقاليده السنغالية.

ماني يستقبل مولوده الثاني

لم تكن عائشة تامبا مجرد زوجة أحد أبرز نجوم كرة القدم الإفريقية، بل أصبحت محور اهتمام الجماهير مجددًا بعد إعلان استقبال ماني طفله الثاني، صباح الجمعة 20 نوفمبر 2026.

وتسبب هذا الحدث السعيد في غياب قائد منتخب السنغال عن مواجهة النصر والأهلي، بعدما فضل النادي منحه فرصة الوجود بجوار أسرته في هذه اللحظة الخاصة.

وهكذا، غاب ماني عن واحدة من أبرز مباريات النصر في الدوري السعودي، لكن هذه المرة لم يكن السبب إصابة أو أزمة فنية، وإنما مناسبة عائلية استثنائية جعلت اللاعب يضع أسرته في مقدمة أولوياته.