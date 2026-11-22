رفض مصطفى عبده، لاعب الأهلي السابق، التقليل من مكانة القلعة الحمراء من خلال المقارنات مع بيراميدز، مؤكدًا أن الفريق السماوي يمتلك مقومات قوية تجعله منافسًا على لقب الدوري المصري الممتاز، لكنه شدد على أن تاريخ الأهلي ومكانته لا يسمحان بترديد مقولة إن بيراميدز أصبح عقدة للفريق الأحمر.

وقال مصطفى عبده، خلال تصريحات تلفزيونية، إن بيراميدز فريق قوي للغاية، ويمتلك عناصر وإمكانات تؤهله للمنافسة على لقب الدوري، لكنه يرفض وصف تفوقه في بعض المواجهات أمام الأهلي بأن «حظه راكب عليه»، مشيرًا إلى أن تاريخ النادي الأحمر ومكانته الكبيرة لا يسمحان بمثل هذه المقارنات.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المدير الفني المغربي الحسين عموتة، لخوض مواجهة مهمة وصعبة أمام بيراميدز، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وبيراميدز، غدًا الإثنين الموافق 23 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة، بعدما حقق 8 انتصارات متتالية، مسجلًا العلامة الكاملة، وأحرز لاعبوه 19 هدفًا، ليملك أقوى خط هجوم في المسابقة، فيما استقبلت شباكه 4 أهداف، ليكون أقوى خط دفاع بالتساوي مع الزمالك.

في المقابل، يحتل الأهلي وصافة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة، بعدما حقق 6 انتصارات وتعادلين، وسجل لاعبوه 15 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 6 أهداف.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز

وتُذاع مباراة الأهلي وبيراميدز عبر شبكة قنوات أون سبورت المفتوحة والمجانية على القمر الصناعي نايل سات، وتحديدًا قناتي ON Sport HD 1 وON Sport Max.